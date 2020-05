Georgetown di Christoph Waltz arriva direttamente in digitale dal 19 maggio

Di Pietro Ferraro martedì 12 maggio 2020

Il 19 maggio arriva sulle maggiori piattaforme on demand l'esordio alla regia dell'attore premio oscar Christoph Waltz.

Il 19 maggio arriva direttamente on demand sulle maggiori piattaforme online Georgetown, esordio alla regia dell'attore premio Oscar Christoph Waltz che lo vede anche produttore e protagonista.

Waltz interpreta Ulrich Mott, un uomo influente, di grandi relazioni, conosciuto e amato da tutti a Washington. Quando la ricca moglie novantenne Elsa Breht (Vanessa Redgrave) viene trovata assassinata, le indagini riveleranno la sua vera natura. Tutti gli hanno creduto, tutti sono stati ingannati.

Il cast è completato da Annette Benning, Corey Hawkins, Saad Suddiqui, Laura de Carteret, Dan Lett, Amin Bhatia, Jayne Lewis, Lou Jurgens, David Reale, Kent Sheridan, Ron Lea e Michael Miranda. Vanessa Redgrave e Annette Bening interpretano per la seconda volta madre e figlia dopo Le stelle non si spengono a Liverpool.

La sceneggiatura di David Auburn (La casa sul lago del tempo, Proof - La prova) è basata su un articolo del New York Times Magazine di Franklin Foer.

"Georgetown" sarà disponibile a noleggio su Sky Primafila, Chili, Apple TV, Google Play, Infinity, Timvision, Rakuten, CG Entertainment e The Filmclub.

Christoph Waltz ha vinto due Oscar al miglior attore non protagonista per il ruolo del colonnello nazista Hans Landa in Bastardi senza gloria e del cacciatore di taglie e dentista dottor King Schultz in Django Unchained, entrambi film diretti da Quentin Tarantino. Waltz ha inoltre interpretato il Cardinale Richelieu nella rivisitazione steampunk dei Tre Moschettieri di Paul W. S. Anderson, Ernst Stavro Blofeld in Spectre e No Time To Die e il capitano Léon Rom in The Legend of Tarzan.