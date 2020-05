Moonfall: Josh Gad per il thriller fantascientifico di Roland Emmerich

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Primo casting ufficiale per il nuovo disaster-movie del regista di "independence Day" e "2012".

Josh Gad reclutato nel cast di Moonfall, il nuovo thriller fantascientifico del regista Roland Emmerich (Independence Day, Godzilla). Gad vestirà i panni dell'eccentrico KC Houseman, un genio strambo e irascibile ossessionato dallo spazio che calcolerà esattamente quando la luna uscirà dalla sua orbita prefigurando uno scenario apocalittico sulla Terra.

Scritto da Emmerich con Harald Kloser (co-sceneggiatore di Emmerich per "2012" e "10.000 AC") e Spenser Cohen (Extinction), Moonfall seguirà il corso caotico degli eventi dopo che la Luna cade dalla sua orbita spinta da una forza misteriosa ed entra in rotta di collisione con la Terra. Poche settimane prima del suo impatto devastante, una squadra improvvisata viene inviata in missione per atterrare sulla superficie lunare nel tentativo di salvare il mondo. Roland Emmerich dopo due flop consecutivi: il sequel Independence Day: Rigenerazione e il film di guerra Midway, torna nello spazio per un film che rievoca l'Armageddon di Michael Bay.

Gad si è dato da fare anche nel periodo di distanziamento sociale con la creazione della sua serie web "Reunited Apart" e l'utilizzo dei social media per leggere storie ai bambini. Gad dopo ruoli nel live-action La bella e la bestia e nel remake Assassinio sull'Orient Express, è tornato a prestare la voce a Olaf in Frozen 2 e ha recentemente recitato nella commedia horror Little Monsters. Vedremo inoltre Gad prossimamente nel fantasy Artemis Fowl e l'attore è a bordo fi Shrunk, il reboot Disney del classico Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi che vedrà il ritorno di Rick Moranis.

Fonte: Variety