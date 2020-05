Think Like a Dog: trailer della commedia per famiglie con Megan Fox e Josh Duhamel

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Un genio dodicenne e il suo cagnolino si connettono telepaticamente dopo un esperimento scientifico andato storto.

Disponibile un trailer di Think Like a Dog, una nuova commedia per famiglie a tinte fantasy che racconta un esperimento scientifico che accidentalmente connette telepaticamente un ragazzino e il suo cane.

Il film vede protagonista Gabriel Bateman (Benji, La bambola assassina) nel ruolo di Oliver, un dodicenne prodigio scientifico e tecnologico che lavora ad un esperimento che sta per cambiargli la vita. Quando l'esperimento non va come previsto, crea in qualche modo una connessione telepatica con il suo migliore amico, il suo cane Henry. La coppia unisce le forze e userà la loro prospettiva unica per superare le complicazioni riguardanti la loro famiglia, la scuola e alcuni nuovi nemici che stanno cercando di usare la loro invenzione per scopi malvagi.

Il cast comprende anche Megan Fox (Transformers, New Girl), Josh Duhamel (Transformers, Vicino a te non ho paura), Janet Montgomery (New Amsterdam), Julia Jones (Twilight saga, The Mandalorian), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) e Bryan Callen (I Goldberg).

Gil Junger (10 cose che odio di te, Bruce e Lloyd - Fuori controllo, Il piccolo aiutante di Babbo Natale) dirige da una sceneggiatura che ha scritto con John J. Strauss (Che fine ha fatto Santa Clause?, Uno zoo in fuga, Un allenatore in palla).

Think Like a Dog debutta negli Stati Uniti On Demand, in Digitale e Blu-Ray il 9 giugno.