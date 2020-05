Come True: l'horror sci-fi di Anthony Scott Burns ha trovato un distributore

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

In arrivo dal Canada un nuovo horror fantascientifico su sogni, tecnologia e coscienza umana.

Il sito Variety riporta che XYZ Films e Reel Suspects hanno acquisito i diritti di distribuzione di un nuovo thriller-horror fantascientifico di produzione canadese da titolo Come True, descritto come "un viaggio agghiacciante e sconvolgente che stabilisce un nesso tra tecnologia e coscienza umana."

Il film vede protagonista Julia Sarah Stone (The Killing, The Unseen) nei panni di un'adolescente ribelle che è tormentata da sogni oscuri e trova rifugio in uno studio universitario sul sonno. Sperando che questo alla fine la aiuti a sbarazzarsi dei suoi incubi, Sarah diventa inconsapevolmente il canale per una nuova orribile scoperta.

Il cast è completato da Landon Liboiron (Obbligo o verità), Skylar Radzion, Tiffany Helm, Chantal Perron, Tedra Rogers, Marla Renae, Michelle Rios, Orin McCusker, John Warkentin, Carlee Ryski e Caroline Buzanko.

Come True è diretto scritto e diretto dall'esordiente Anthony Scott Burns da una storia di Daniel Weissenberger (La seduzione dell'inganno). Burns ha anche curato la colonna sonora del film prodotto da Steven Hoban, Mark Smith e Brent Kawchuck.

Tra i produttori esecutivi del film c'è Vincenzo Natali regista di Cube - Il cubo, Splice, Nell'erba alta ed episodi di Westworld, American Gods, Lost in Space e Locke & key. Natali è stato anche produttore esecutivo della serie tv Darknet di cui Anthony Scott Burns ha diretto un episodio ("Darknet 5").