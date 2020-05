Unhinged: trailer e poster del thriller con Russell Crowe

Russell Crowe è un violento psicopatico nel nuovo film del regista di "The Joneses"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Solstice Studios ha reso disponibili un trailer e una locandina di Unhinged, un thriller con un sorprendente Russell Crowe nei panni di un folle psicopatico che comincia a perseguitare una giovane madre interpretata da Caren Pistorius.

La trama ufficiale:

Derrick Borte (The Joneses, American Dreamer) dirige da una sceneggiatura di Carl Ellsworth (Disturbia) con Lisa Ellzey (Warrior) che produce il film intepretato anche da Gabriel Bateman, Austin P. McKenzie e Jimmi Simpson.

Il film verrà distribuito nei cinema americani il 1° luglio in risposta ad un nuovo sondaggio su 1000 spettatori lanciato da Solstice Studios che ha rivelato che oltre l'80% degli interpellati vorrebbe tornare al cinema a luglio.

Abbiamo preso questa decisione dopo un'ampia consultazione con la National Association of Theatre Owners e le principali catene di cinema. Quelle conversazioni ci hanno convinto che esiste un modo per soddisfare la domanda repressa dell'esperienza in sala in modo sicuro.

Mark Gill - Presidente / CEO di Solstice