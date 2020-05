The New Mutants ha una nuova data di uscita ufficiale

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Il film dei Nuovi Mutanti arrivano nei cinema americani per l'estate 2020.

Il travagliato The New Mutants, in precedenza slittato a data da destinarsi dalla sua uscita di aprile causa pandemia coronavirus, slitta ancora una volta per il proseguo del lockdown dei cinema in tutto il mondo, ma finalmente abbiamo una data di uscita ufficiale.

The New Mutants nasce come primo spin-off a tinte horror degli X-Men cinematografici, ma durante la sua realizzazione oltre ai travagli produttivi il film incappa anche nella fusione tra Disney e Fox, che pone nel limbo diversi progetti e purtroppo arriva dopo il flop di Dark Phoenix che mette in difficoltà un franchise già claudicante. La buona notizia è che i diritti cinematografici degli X-Men e i Fantastici Quattro passati alla Disney permetteranno in futuro ai due team di supereroi di unirsi all'Universo Cinematografico Marvel in formato reboot.

La Disney ha annunciato via Twitter che la nuova data di uscita statunitense di The New Mutants è stata spostata al 28 agosto con un'uscita fissata nelle sale.

The New Mutants presenta un cast che include Anya Taylor-Joy nei panni di Illyana Rasputin (Magik), Maisie Williams nei panni di Rahne Sinclair (Wolfsbane), Henry Zaga nei panni di Roberto da Costa (Sunspot), Charlie Heaton nei panni di Sam Guthrie (Cannonball), Blu Hunt come Danielle Moonstar (Mirage) e Alice Braga nel ruolo di Cecilia Reyes. Il film è diretto da Josh Boone e prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner, con una sceneggiatura di Boone e Knate Lee.





