The Night Wolf: Kevin Hart per la commedia con supereroi di Tim Story

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 maggio 2020

Kevin Hart è un uomo che scopre di avere un futuro suocero che è un famoso supereroe.

Il sito Deadline segnala una nuova collaborazione in arrivo tra il regista Tim Story (I Fantastici 4) e l'attore e comico Kevin Hart (Jumanji: The Next Level), il duo ha siglato una partnership duratura che include commedie di successo come Poliziotto in prova, Un poliziotto ancora in prova, Think Like a Man e La guerra dei sessi.

Story e Hart collaboreranno con STXfilms per Night Wolf, una commedia con supereroi che segue un incontro in stile Ti presento i miei in cui un uomo (Hart) conosce il suo futuro suocero per la prima volta solo per scoprire che è segretamente il supereroe noto come Night Wolf.

Adam Fogelson, presidente del gruppo cinematografico STXfilms, ha dichiarato in una nota:

Tim è stata la nostra prima scelta per questo progetto. La sua abilità sia con la commedia che con l'azione, insieme alla sua lunga storia di lavoro con Kevin in entrambi i film di Poliziotto in prova, sia nei film di Think Like a Man, sia in molti film comedy di Kevin che lo hanno reso particolarmente adatto a questo materiale. È arrivato con un grande approccio e STX e HartBeat non potevano essere più entusiasti di iniziare.

Story e Hart sono anche produttori con le loro rispettive società di produzione: The Story Company e Hartbeat Production, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Dan Hernandez e Benji Samit che hanno scritto insieme il live-action Pokémon: Detective Pikachu.

Story ha recentemente concluso il suo lavoro sul film Tom & Jerry che è attualmente in post-produzione e tra i suoi progetti futuri ci sono un film basato sul Monopoli (al momento solo un rumor) e il sequel Un poliziotto in prova 3, entrambi progetti che lo vedranno collaborare di nuovo con Kevin Hart. Story è anche collegato alla commedia fantasy Humbug descritta come un racconto contemporaneo della storia di Scrooge rivisitato come un magnate immobiliare interpretato da Ice Cube.