Joker: nuova statua "Prime 1 Studio" di Arthur Fleck / Joaquin Phoenix

Di Pietro Ferraro giovedì 14 maggio 2020

Prime 1 Studio e Blitzway fanno squadra per una spettacolare statua dedicata al nuovo Joker cinematografico di Joaquin Phoenix.

Il Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips ha mostrato un lato inedito del formato "cinecomic" e proprio come accade spesso nei fumetti ci è stata mostrata una realtà alternativa in cui una Gotham sull'orlo della rivolta diventa brodo primordiale in cui l'instabile e frustrato Arthur Miller cambia pelle e da comico mancato e giustiziere improvvisato diventa simbolo anarcoide e distruttivo della rabbia popolare, rinascendo dalle proprie ceneri nell'iconico portatore di caos noto come Joker.

Per celebrare gli 80 anni del "Principe Pagliaccio del Crimine", Blitzway e Prime 1 Studio hanno segnato una nuova partnership per realizzare una nuova statua in scala 1:3 del Joker che è una vera e propria opera d'arte.

Pur condividendo l'obiettivo comune di creare il miglior Joker di tutti i tempi attraverso questo progetto, siamo stati in grado di creare il miglior capolavoro attraverso una stretta cooperazione e scambi di sviluppo durante l'intero processo di produzione, dalla progettazione dei concept, produzione, riprese e l'annuncio del progetto. A partire dai dettagli molto piccoli, abbiamo riversato tutti i nostri sforzi nel ricreare l'aspetto del Joker, comprese le vivide espressioni facciali, i costumi che sono stati ridimensionati realisticamente, una base di diorama che è stata progettata dalle scene iconiche del film, e oggetti di scena principali che possono collegare i frammenti del film che esiste nei ricordi dei fan.

La statua che misura ben 70 cm in altezza oltre ad una somiglianza con il Joker del film a dir poco impressionante è anche ricca di accessori e presenta un diorama che ricrea l'ormai iconica scena della scalinata. La statua è munita di un dettagliato abito in tessuto che include una giacca che può essere manipolata per creare una posa più dinamica; accessori ed oggetti di scena iconici, una base a tema, due coppie di mani intercambiabili con differenti espressioni; 9 oggetti di scena mobili: pistola, bacchetta magica con fiori, libro di battute, borsa, topo, cartello rotto, poster "Non dimenticare di sorridere", fotografie, una scheda plastificata con la spiegazione della patologia di Arthur e un oggetto extra incluso nella versione bonus della statua: una maschera da clown indossabile.

La nuova statua del Joker di Joaquin Phoenix è disponibile in preordine QUI.