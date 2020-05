Tartarughe Ninja alla riscossa: un video annuncia reunion del cast per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro giovedì 14 maggio 2020

Il cast del primo film live-action anni novanta delle Tartarughe Ninja si riunirà online a fine maggio.

Il primo film live-action delle Tartarughe Ninja, uscito in Italia con il titolo Tartarughe Ninja alla riscossa, celebra quest'anno il suo 30° anniversario e il cast originale ha colto l'occasione per una organizzare una reunion online annunciata dall'attrice Judith Hoag, che ha interpretato April O'Neil nel film del 1990.

È il nostro trentesimo anniversario e avevamo programmato delle cose fantastiche per festeggiare con voi ragazzi. E poi è arrivata la pandemia. Sarebbe davvero bello organizzare una festa virtuale con voi ragazzi - i nostri fan - e con noi ... cast e troupe ufficiali originali di Tartarughe Ninja alla riscossa del 1990.

La reunion virtuale si terrà il prossimo 23 maggio e non è ancora noto quale sorprese riserverà per i fan.

Uscito il 30 marzo 1990, il film delle Tartarughe Ninja arriva sulla scia di un fumetto indipendente di culto, una linea di action figures di enorme successo e una serie tv animata di altrettanto successo. Il film su cui in pochi scommisero, in parte a causa del deludente live-action dei Dominatori dell'universo, incassò 202 milioni di dollari nel mondo da un budget di 13,5 milioni diventando all'epoca il film indipendente con il più alto incasso di sempre. Il film in seguito ha generato due sequel, un lungometraggio in CGI e un recente reboot live-action corredato di sequel.

Fonte: CBR