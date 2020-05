Stasera in tv: "Euforia" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 15 maggio 2020

Rai Tre stasera propone "Euforia", film drammatico del 2018 diretto da Valeria Golino e interpretato da Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi e Jasmine Trinca.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Matteo

Valerio Mastandrea: Ettore

Isabella Ferrari: Michela

Valentina Cervi: Tatiana

Jasmine Trinca: Elena

Andrea Germani: Luca

Marzia Ubaldi: Madre Ettore e Matteo

Francesco Borgese: Andrea

Iaia Forte

Jacopo Pisani

Angelo Bucarelli





La trama

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.





Note di regia

Euforia è nato nella mia mente tre anni fa ispirato da eventi che stavano succedendo nella vita vera, a persone a me care. Per questo motivo le mie sceneggiatrici, Francesca Marciano, Valia Santella e io, con la collaborazione di Walter Siti, ci siamo avvicinati alla storia con la trepidante attenzione di quando si maneggia un oggetto fragile e prezioso, ma con la consapevolezza di avere a che fare con una storia potente, lieve e profonda al tempo stesso. Un cast di attori intelligenti, consapevoli e generosi ha contribuito ad arricchire ulteriormente la complessità dei nostri personaggi. Euforia è quella sensazione bella e pericolosa che coglie i subacquei a grandi profondità: sentirsi pienamente felici e totalmente liberi. È la sensazione a cui deve seguire l’immediata decisione della risalita prima che sia troppo tardi, prima di perdersi per sempre in profondità. Matteo ed Ettore, sono due uomini che hanno deciso in qualche modo di perdersi. Matteo guarda il mondo dall’alto del suo attico. È un narcisista che coltiva la distrazione e lo fa con il denaro, la droga, il sesso, il successo e il culto del corpo. Ettore, invece, nasconde i propri fallimenti personali, la propria insoddisfazione, la mancanza di coraggio dietro una maschera di disillusione e sarcasmo. Le loro reciproche certezze entrano in crisi quando Matteo scopre che il fratello è malato e decide di nascondergli la verità. Mentre Ettore sceglie di lasciarsi andare, di farsi guidare, di credere al fratello e alla sua hybris che lo spinge a pensare di poter controllare, vincere ogni cosa. Ispirandomi a fatti accaduti a persone a me care, mi sono avvicinata, insieme alle sceneggiatrici Francesca Marciano, Valia Santella e con la collaborazione di Walter Siti, a questa storia come ad un oggetto fragile e prezioso, nel tentativo di tratteggiare, insieme ai protagonisti, anche la nostra contemporaneità. Un presente che sembra negare, rimuovere costantemente la transitorietà e irrazionalità proprie della condizione umana, spingendoci illusoriamente a credere di avere il controllo assoluto sulle nostre vite, sui nostri corpi, di poter vincere il tempo, fuggire il dolore. La malattia è, invece, proprio il luogo della fragilità, della caducità, ci mette di fronte ai limiti della nostra esperienza umana ma anche a quanto di più profondo e prezioso essa custodisce. E in questo senso porta i protagonisti a fare i conti con le proprie ipocrisie e a riconoscersi. Ettore e Matteo scelgono di non rimandare più il momento della consapevolezza, scelgono di tornare in superficie. [Valeria Golino]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono composte e orchestrate da Nicola Tescari (Io sono con te, Lo spazio bianco, Aspettando il sole), eseguite dalla Roma Film Orchestra e dirette da Nicola Tescari.

(Io sono con te, Lo spazio bianco, Aspettando il sole), eseguite dalla Roma Film Orchestra e dirette da Nicola Tescari.

La colonna sonora include i brani: "Et si tu n'existais pas" (versione francese di Oasis) di Joe Dassin, "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, "In a manner of speaking" di Nouvelle Vague & Tuxedomoon, "Clockwork" di Matteo “Gowtribe” Ciceroni & Matteo “Xanti” Romano, "Epanalipsi" di Alex Golino.



1. L'iPad della Curia

2. Tutto Cambia

3. Ettore nella Bolla

4. I "Non-Detti" in Famiglia

5. Medjugorie

6. Misure

7. Restiamo Soli

8. Maschere

9. Operazioni Particolari

10. La Farmacia di Lusso

11. I "Non-Detti tra Fratelli"

12. Piscina e Nave

13. "Ma quanod muori?"

14. "Basta Matteo"

15. Gli Storni Romani



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]