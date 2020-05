Phil Lord e Chris Miller registi per il film con Ryan Gosling astronauta

Di Pietro Ferraro sabato 16 maggio 2020

Il nuovo romanzo dello scrittore di "The Martian" sarà prodotto e diretto dai registi di "21 Jump Street" e "The Lego Movie".

Il sito Variety riporta che i registi Phil Lord e Chris Miller (21 Jump Street) produrranno e dirigeranno il film con protagonista Ryan Gosling nei panni di un astronauta. Il film sviluppato alla MGM sarà basato sul libro di Andy Weir in uscita per l'inizio del 2021 denominato Project Hail Mary, che però segnaliamo non è il titolo ufficiale del romanzo. La storia parla di un astronauta solitario su un'astronave che ha il compito di salvare il pianeta.

Lord e Miller produrranno con Pamela Aditya, Amy Pascal, Ken Kao, Gosling e Weir. Pascal ha una relazione di lunga data con la coppia di registi e di recente ha collaborato con loro su Spider-Man: Un nuovo universo. "Non potrei essere più entusiasta di lavorare con questa squadra da sogno di cineasti. Mike, Chris, Phil, Ryan, Andy e Aditya sono i migliori dei loro campi. Non vedo l'ora di iniziare questo fantastico progetto con loro", ha detto Pascal.

Ryan Gosling è al suo secondo film nei panni di un'astronauta dopo aver interpretato la leggenda della NASA Neil Armstrong nel biopic First Man - Il primo uomo di Damien Chazelle.

Andy Weir che ha lavorato come programmatore di computer per gran parte della sua vita ha debuttato come scrittore nel 2011 con "L'uomo di Marte", bestseller adattato per il grande schermo nel 2015 da Drew Goddard nel film Sopravvissuto - The Martian diretto da Ridley Scott, interpretato da Matt Damon e candidato a 7 Premi Oscar tra cui miglior film.

Phil Lord e Chris Miller che hanno codiretto 21 Jump Street e The Lego Movie, hanno vinto un Oscar per la produzione di Spider-Man: Un nuovo universo, che Lord ha anche co-sceneggiato. Dopo il successo del film, il duo creativo ha siglato un accordo con Sony Pictures TV e sta sviluppando un universo televisivo per i suoi personaggi Marvel, tra cui Spider-Man, Black Cat & Silver Sable e Venom. Hanno anche ottenuto un accordo cinematografico con la Universal lo scorso agosto per sviluppare sia progetti comedy che drammatici con lo studio.