The Purge 5: uscita rinviata a data da destinarsi

Di Pietro Ferraro sabato 16 maggio 2020

Anche il quinto film della serie "La notte de giudizio" slitta causa pandemia di Covid-19.

Con i cinema statunitensi ancora in lockdown prosegue lo slittamento di titoli da parte degli studios e l'ultimo in ordine di tempo è stato The Purge 5 aka The Forever Purge , quinto film del franchise thriller La notte del giudizio. Universal ha ufficialmente rimosso "The Purge 5" dall'uscita originale del 10 luglio e lo ha posticipato a data da destinarsi.

Nonostante la scelta di far uscire direttamente on demand di Trolls World Tour e The King of Staten Island durante il lockdown, Universal sembra intenzionata a tenere in caldo "The Purge 5" per la riapertura dei cinema. Ricordiamo che le uscite dirette in digitale decise da Universal hanno scatenato qualche mal di pancia tra le catene di cinema americani, vedi la AMC che ha dichiarato che non proiettereranno più i film della Universal proprio a causa di questa scelta.

Il franchise "La notte del giudizio" ha preso il via con un thriller del filone "home invasion" nel 2013, si è poi trasferito per le strade, dove "Lo Sfogo" annuale si svolge per volere dei Nuovi Padri Fondatori, con i sequel Anarchia - La notte del giudizio (2014) e La notte del giudizio - Election Year (2016) fino al recente prequel La prima notte del giudizio (2018) e alla serie tv "The Purge" prodotta da Amazon e cancellata dopo due stagioni.

Attualmente ancora in programmazione a luglio ci sono il thriller Unhinged con Russell Crowe fissato al 1° luglio, il Tenet di Christopher Nolan in uscita il 17 luglio e il remake live.acton di Mulan che la Disney ha confermato per il 24 luglio.

Fonte: EW