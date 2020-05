Da 5 Bloods: nuove immagini ufficiali del film Netflix di Spike Lee

Il 12 giugno 2020 arriva su Netflix il nuovo film di Spike Lee.

Disponibili nuove immagini ufficiali di Da 5 Bloods, il nuovo film diretto dal regista Spike Lee recentemente premiato con un Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di BlacKkKlansman.

Da 5 Bloods è un film di guerra corale che segue quattro veterani di guerra afroamericani che tornano in Vietnam.

La trama ufficiale:

Il cast è completato da Paul Walter Hauser, Jean Reno, Mélanie Thierry, Jasper Pääkkönen, Veronica Ngo e Giancarlo Esposito.

Spike Lee ha scritto la sceneggiatura con Danny Bilson, Paul De Meo e Kevin Wilmott, quest'ultimo co-sceneggiatore di BlacKkKlansman.

Da 5 Bloods arriva su Netflix il 12 giugno 2020.

EXCLUSIVE: Spike Lee gives V.F. a first look at his highly-anticipated Vietnam War drama, #Da5Bloods https://t.co/jqmLFBqQP5