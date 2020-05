Tiger King: Tara Reid in trattative per il film spin-off su Carole Baskin

Di Pietro Ferraro lunedì 18 maggio 2020

L'acclamata miniserie tv "Tiger King" genera un altro progetto, stavolta si tratta di un lungometraggio sull'attivista Carole Baskin.

Tara Reid (American Pie, Sharknado) è in trattative per interpretare Carole Baskin in un lungometraggio spin-off dell'acclamata miniserie tv Tiger King: Murder, Mayhem and Madness di Netflix che narra le vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, noto come Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore e proprietario di uno zoo privato in Oklahoma, accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici nonché di aver ingaggiato un ex detenuto suo impiegato per uccidere l'attivista animalista Carole Baskin.

Carole Baskin è un'attivista e imprenditrice statunitense grande appassionata di grandi felini americani e proprietaria dello zoo no profit "Big Cat Rescue". La docuserie Netflix segue sia Baskin che Joe Exotic, filmando le loro faide sulla corretta gestione di animali esotici in zoo privati. Dopo l'uscita della serie si è tornati a parlare di Baskin e Don Lewis, il facoltoso secondo marito della donna scomparso nell'agosto 1997 lasciando Baskin come principale erede della sua cospicua fortuna. Il caso della scomparsa di Lewis è ancora aperto.

Philippe Ashfield manager di Tara Reid ha rivelato le trattative in corso a People. Reid, 44 anni, è un fan della docuserie di Netflix e l'ha trovata "estremamente interessante", Ashfield in un'altra dichiarazione (via Page Six) ha aggiunto che Reid "Sente che potrebbe entrare molto bene nel personaggio di Carole Baskin...e ha un aspetto simile a [Baskin3]". Questo adattamento cinematografico di "Tiger King" è ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Il successo clamoroso della miniserie tv "Tiger King" ha innescato tutta una serie di progetti in vari formati, oltre al citato lungometraggio spin-off ci sono in ballo una miniserie tv drammatica in otto episodi sviluppata da Dan Lagana (American Vandal) con Nicolas Cage nel ruolo di Joe Exotic; un adattamento prodotto da Universal Content Productions basato sul podcast "Wondery Joe Exotic" con Kate McKinnon nel ruolo di Carole Baskin e un altro progetto annunciato da Rob Lowe e Ryan Murphy il cui formato non è ancora stato rivelato.