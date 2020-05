Ritorno al Futuro: nuove action figures NECA e video con reunion del cast

Di Pietro Ferraro lunedì 18 maggio 2020

NECA lancia la nuova serie di figures "Ultimate" per celebrare i film di Ritorno al futuro.

Ritorno al Futuro 2 nel novembre del 1989 ci raccontava un ipotetico futuro portandoci con l'iconica DeLorean e in compagnia di Doc Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) in un futuristico 2015 per sistemare un intoppo nella linea temporale che Marty aveva involontariamente creato nel suo precedente viaggio negli anni '50, dove ha incontrato i suoi genitori adolescenti e ne ha cambiato il futuro.

A 35 anni dall'uscita del Ritorno al futuro di Robert Zemeckis, NECA celebra il fenomeno della cultura Pop e uno dei film con viaggi ne tempo più citato e amato di sempre con una nuova linea di action figures ispirate ai film e alla serie tv d'animazione prodotta nel 1991 e andata in onda per due stagioni. A proposito della serie animata ambientata dopo gli eventi della trilogia originale, il produttore e sceneggiatore Bob Gale ha dichiarato che la serie e i fumetti non fanno parte della continuity ufficiale poiché ambientati in un proprio universo temporale alternativo. Insieme alle nuove action figures di Marty McFly superaccessoriate e a quella di Biff Tannen (Tom Wilson) con almanacco sportivo e cassetta della "Parte 2" c'è anche un'imperdibile nuovo modellino in metallo pressofuso dell'iconica DeLorean che misura 15 centimetri in lunghezza.

È tempo di saltare nella macchina del tempo e tornare al 1985! NECA è entusiasta di presentare Ultimate Marty McFly da Ritorno al Futuro con somiglianza ufficiale con licenza di Michael J. Fox. Sfoggiando il suo gilet e la giacca di jeans firmati, Marty è pronto ad incontrare Doc Brown nel parcheggio del Twin Pines Mall con videocamera, zaino e skateboard in mano. Marty ha anche una testa alternativa con occhiali da sole e una chitarra elettrica pronta a far esplodere la cassa gigante nel laboratorio di Doc dalla scena iniziale del film.

Le nuove action figures della linea "Ultimate" di Neca da 17 centimetri include Marty McFly e Biff Tannen da Ritorno al futuro e Marty McFly da Ritorno al futuro 2. Il set di figure da 15 centimetri della linea "Toony Classics" come accennato si basano sull'aspetto dei personaggi in Back to the Future: The Animated Series. Marty include un hoverboard e una chitarra con tracolla, Doc viene fornito con occhiali, un telecomando e il suo cane Einstein mentre Biff è munito di una testa alternativa.

"I tuoi figli, Marty. Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli!" In viaggio dal 1985 al 2015 per preservare ancora una volta il suo futuro è la Ultimate Marty McFly di Ritorno al futuro - Parte 2! Alta circa 17 cm, la Ultimate Marty McFly indossa la giacca autoregolante e le sneakers autoallaccianti, e include teste e mani intercambiabili, con accessori futuristici come bibite e hoverboard!.

Per concludere vi proponiamo il video della reunion tenutasi online e organizzata dall'attore Josh Gad per la sua serie "Reunited Apart". Gad è riuscito a riunire Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue, il regista Robert Zemeckis, lo sceneggiatore Bob Gale e il cantante Huey Lewis interprete delle hit "The Power of Love" e "Back in Time". All'appello mancavano solo Tom F. Wilson meglio noto come Biff Tannen e Crispin Glover aka George McFly.

Nel video si è parlato di aneddoti sul set, della breve fase di post-produzione (meno di dieci settimane), uno Steven Spielberg battagliero che ha ha affrontato un dirigente della Universal che voleva cambiare il titolo del film e l'immancabile domanda su un potenziale sequel con Zemeckis che ha detto che se ci fosse stata una buona idea per un sequel si sarebbe già fatto, ma così non è stato e i tempi non sembrano più così ideali per parlarne.