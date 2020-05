Da 5 Bloods - Come fratelli: trailer italiano del film Netflix di Spike Lee

Di Pietro Ferraro lunedì 18 maggio 2020

Spike Lee torna dietro la macchina da presa per raccontare le piaghe mai sanate dell'immorale guerra del Vietnam - Su Netflix dal 12 giugno.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano di Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee reduce dall'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ricevuto per BlacKkKlansman.

"Da 5 Bloods" racconta la storia di quattro veterani afroamericani, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.), che tornano in Vietnam. Mentre cercano i resti del loro caposquadra (Chadwick Boseman) e un tesoro nascosto, i nostri eroi, con l'aiuto dell'apprensivo figlio di Paul (Jonathan Majors), si battono contro uomo e natura e sono messi di fronte alle piaghe mai sanate dell'immorale guerra del Vietnam.

La filmografia di Spike Lee include un altro film a sfondo bellico, Miracolo a Sant'Anna del 2008 che narrava le vicende di una pattuglia di soldati afroamericani di stanza in Italia nel 1944. Nel caso di "Da 5 Bloods" le scene di guerra saranno narrate in flashback e il film sarà ambientato nel Vietnam post-guerra, conflitto finito nel 1975 e narrato quattro anni dopo nel capolavoro Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. La trama del film di Lee rievoca un altro anomalo film di guerra, Three Kings del 1999 con George Clooney, Mark Wahlberg e Ice Cube parte di una squadra di soldati americani che, a Guerra del Golfo finita, tentano di rubare una partita di lingotti d'oro provenienti dal Kuwait e custoditi nei bunker iracheni.

Lee dirige "Da 5 Bloods" da una sceneggiatura che ha scritto con Danny Bilson, Paul De Meo e Kevin Wilmott, l'ultimo dei quali co-sceneggiatore di "BlacKkKlansman". Il film arriva in esclusiva su Netflix dal 12 giugno.