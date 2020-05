E' morto Michel Piccoli, attore in "Bella di giorno" e "Habemus Papam"

Di Pietro Ferraro lunedì 18 maggio 2020

Blogo ricorda Michel Piccoli, acclamato interprete francese scomparso a 94 anni.

È scomparso all'età di 94 anni Michel Piccoli, acclamato attore francese noto per i suoi ruoli da protagonista in film come Il disprezzo di Jean-Luc Godard e Bella di giorno di Luis Buñuel. L'attore è morto per un ictus cerebrale in Francia nella sua residenza di Saint-Philbert-sur-Risle.

Piccoli ha recitato in oltre 230 film in una carriera che ha attraversato otto decenni, a partire dalla fine degli anni '40 con gli ultimi ruoli interpretati nel 2014. I crediti di Piccoli includono anche una ricca carriera teatrale e televisiva con dozzine di spettacoli teatrali e serie tv.

Nato a Parigi il 27 dicembre 1925, in una famiglia di musicisti, Piccoli fa il suo esordio nel cinema nel film Silenziosa minaccia (1945) seguito dal ruolo di un minatore di carbone nel dramma sociale Le point du jour di Louis Daquin ((1949). Il film che lo ha lanciato a livello internazionale è stato Il disprezzo (1963) di Jean-Luc Godard adattato dal romanzo di Alberto Moravia ma ispirato alla vita personale di Godard, presentava anche Brigitte Bardot come sua moglie che finisce per tradirlo per un produttore di Hollywood interpretato da Jack Palance.

Piccoli ha lavorato anche con Luis Buñuel (Bella di giorno 1967, La Via Lattea del 1969, Il fascino discreto della borghesia del 1972), Marco Ferreri (Dillinger è morto del 1969, La Grande Abbuffata del 1973), Jean Renoir (French Cancan, 1955), Claude Chabrol (Dieci incredibili giorni 1971, L'amico di famiglia 1973), Louis Malle (Milou a maggio, 1990) e Alfred Hitchcock nel ruolo di una spia sovietica in Topaz del 1969.

Mi ha insegnato ad essere modesto e ad avere un senso dell'umorismo In generale, non gli piacevano gli attori, ma adorava essere circondato da una compagnia di attori. Eri scelto in base alla tua personalità, non perché eri famoso. Michel Piccoli parlando di Buñuel

Tra i riconoscimenti collezionati da Piccoli ricordiamo miglior interpretazione maschile a Cannes per Salto nel vuoto (1980); un Orso d'argento a Berlino per il miglior attore per Gioco in villa (1982); un Pardo per la miglior interpretazione maschile a Locarno per Les toits de Paris (2007) e un David di Donatello e un Nastro d'argento europeo per Habemus Papam di Nanni Moretti, dove l'attore ha interpretato un dubbioso Pontefice fresco di elezione.

Quando reciti, devi fare un passo indietro rispetto a te stesso e rimanere estremamente riservato riguardo al personaggio che stai interpretando.

Un'altra importante collaborazione di Piccoli è stata con il regista francese Claude Sautet, per il quale ha interpretato diversi lungometraggi negli anni '70 tra cui L'amante (1970), in cui recitava al fianco di Romy Schneider, Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre (1974) e Mado (1976).

Piccoli ha anche diretto tre lungometraggi e ha scritto l'autobiografia "J'ai vecu dans mes reves" con l'amico e complice di una vita Gilles Jacob. Pubblicato nel 2017, il libro vede Piccoli confidarsi per la prima volta in completa libertà, rivelando i punti di svolta intimi della sua vita e i momenti salienti di una carriera straordinaria.





Filmografia

Silenziosa minaccia (Sortilèges), regia di Christian-Jaque (1945)

Le point du jour, regia di Louis Daquin (1949)

Il vendicatore folle (Le parfum de la dame en noir), regia di Louis Daquin (1949)

Terreur en Oklahoma, regia di André Heinrich – mediometraggio (1951)

Torticola contre Frankensberg, regia di Paul Paviot – mediometraggio (1952)

Chicago Digest, regia di Paul Paviot – mediometraggio (1952)

Destini di donne (Destinées), episodio "La Santa guerriera Giovanna D'Arco" di Jean Delannoy (1954)

French Cancan, regia di Jean Renoir (1954)

Aggressione armata (Interdit de séjour), regia di Maurice de Canonge (1955)

Tout chante autour de moi, regia di Pierre Gout (1955)

Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse, regia di Kurt Maetzig (1955)

Les mauvaises rencontres, regia di Alexandre Astruc (1955)

Maria Antonietta, regina di Francia (Marie-Antoinette reine de France), regia di Jean Delannoy (1956)

La selva dei dannati (La mort en ce jardin), regia di Luis Buñuel (1956)

Le vergini di Salem (Les sorcières de Salem), regia di Raymond Rouleau (1957)

Nathalie, regia di Christian-Jaque (1957)

Raffiche sulla città (Rafles sur la ville), regia di Pierre Chenal (1958)

Les copains du dimanche, regia di Henri Aisner (1958)

Tabarin, regia di Richard Pottier (1958)

La Venere tascabile (La bête à l'affût), regia di Pierre Chenal (1959)

La dragée haute, regia di Jean Kerchner (1960)

Le schiave bianche (Le bal des espions), regia di Michel Clément e Umberto Scarpelli (1960)

Les petits drames, regia di Paul Vecchiali (1961)

La chevelure, regia di Adonis Kyrou (1961)

Le vergini di Roma, regia di Carlo Ludovico Bragaglia e Vittorio Cottafavi (1961)

L'appuntamento (Le rendez-vous), regia di Jean Delannoy (1961)

Fumée, histoire et fantaisie, regia di Edouard Berne e François Villiers (1962)

Desideri nel sole, regia di Jacques Rozier (1962)

Sensi inquieti (Climats), regia di Stellio Lorenzi (1962)

Lo spione (Le doulos), regia di Jean-Pierre Melville (1962)

Il giorno e l'ora (Le jour et l'heure), regia di René Clément (1963)

Il disprezzo (Le Mépris), regia di Jean-Luc Godard (1963)

Paparazzi, regia di Jacques Rozier (1964)

Il diario di una cameriera (Le journal d'une femme de chambre), regia di Luis Buñuel (1964)

L'amore e la chance (La chance et l'amour), episodio "La fortuna si chiama Lucky" di Charles L. Bitsch (1964)

La calda pelle (De l'amour), regia di Jean Aurel (1964)

Café Tabac, regia di Claude Guillemot (1965)

50.000 sterline per tradire (Masquerade), regia di Basil Dearden (1965)

La coup de grâce, regia di Jean Cayrol e Claude Durand (1965)

Vagone letto per assassini (Compartiment tueurs), regia di Costa-Gavras (1965)

Lady L, regia di Peter Ustinov (1965)

La guerra è finita, regia di Alain Resnais (1965)

Marie Soleil, regia di Antoine Bourseiller (1966)

Les ruses du diable, regia di Paul Vecchiali (1966)

La calda preda (La curée), regia di Roger Vadim (1966)

La voleuse, regia di Jean Chapot (1966)

Les créatures, regia di Agnès Varda (1966)

Parigi brucia? (Paris brûle-t-il?), regia di René Clément (1966)

Mon amour, mon amour, regia di Nadine Trintignant (1967)

Josephine, regia di Jacques Demy e Agnès Varda (1967)

Il 13º uomo (Un homme de trop), regia di Costa-Gavras (1967)

Bella di giorno (Belle de jour), regia di Luis Buñuel (1967)

Benjamin ovvero le avventure di un adolescente (Benjamin), regia di Michel Deville (1968)

La Chamade, regia di Alain Cavalier (1968)

Diabolik, regia di Mario Bava (1968)

La via lattea (La Voie lactée), regia di Luis Buñuel (1968)

Dillinger è morto, regia di Marco Ferreri (1969)

L'invitata, regia di Vittorio De Seta (1969)

Topaz, regia di Alfred Hitchcock (1969)

L'amante (Les Choses de la vie), regia di Claude Sautet (1970)

L'invasione (L'Invasion), regia di Yves Allégret (1970)

L'udienza, regia di Marco Ferreri (1971)

Il commissario Pelissier (Max et les ferrailleurs), regia di Claude Sautet (1971)

Darsela a gambe (La Poudre d'escampette) di Philippe de Broca (1971)

Dieci incredibili giorni (La Décade prodigieuse), regia di Claude Chabrol (1971)

La cagna, regia di Marco Ferreri (1971)

Il fascino discreto della borghesia (Le charme discret de la bourgeoisie), regia di Luis Buñuel (1972)

L'attentato (L'Attentat), regia di Yves Boisset (1972)

La femme en bleu, regia di Michel Deville (1973)

Il mangiaguardie (Themroc), regia di Claude Faraldo (1973)

L'amico di famiglia (Les noces rouges), regia di Claude Chabrol (1973)

La grande abbuffata, regia di Marco Ferreri (1973)

Le Far-West, regia di Jacques Brel (1973)

E cominciò il viaggio nella vertigine, regia di Toni De Gregorio (1974)

Non toccare la donna bianca, regia di Marco Ferreri (1974)

Trio infernale (Le trio infernal), regia di Francis Girod (1974)

Grandezza naturale (Life size), regia di Luis García Berlanga (1974)

Il fantasma della libertà (Le Fantôme de la liberté), regia di Luis Buñuel (1974)

Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre (Vincent, François, Paul... et les autres), regia di Claude Sautet (1974)

La smagliatura (La Faille), regia di Peter Fleischmann (1975)

Léonor, regia di Juan Luis Buñuel (1975)

I baroni della medicina (Sept morts sur ordonnance), regia di Jacques Rouffio (1975)

L'ultima donna, regia di Marco Ferreri (1976)

Todo modo, regia di Elio Petri (1976)

Come è cambiata la nostra vita (F... comme Fairbanks), regia di Maurice Dugowson (1976)

Mado, regia di Claude Sautet (1976)

Tre simpatiche carogne (René la canne), regia di Francis Girod (1977)

L'imprécateur, regia di Jean-Louis Bertucelli (1977)

I miei vicini sono simpatici (Des enfants gâtés), regia di Bertrand Tavernier (1977)

Strauberg ist da, regia di Mischa Gallé (1978)

Giallo napoletano, regia di Sergio Corbucci (1978)

Una donna due passioni (La part du feu), regia di Étienne Périer (1978)

L'état sauvage, regia di Francis Girod (1978)

L'amante proibita (La petite fille en velours bleu), regia di Alan Bridges (1978)

Zucchero (Le sucre), regia di Jacques Rouffio (1978)

Foto ricordo (Le divorcement), regia di Pierre Barouh (1979)

Tre per un delitto (Le mors aux dents), regia di Laurent Heynemann (1979)

Du crime considéré comme un des beaux-arts, regia di Frédéric Compain (1980)

Salto nel vuoto, regia di Marco Bellocchio (1980)

Der Preis fürs Überleben, regia di Hans Noever (1980)

Atlantic City, U.S.A. (Atlantic City), regia di Louis Malle (1980)

La fille prodigue, regia di Jacques Doillon (1981)

Gioco in villa, regia di Pierre Granier-Deferre (1981)

Alzati spia (Espion, lève-toi), regia di Yves Boisset (1982)

La signora è di passaggio (La passante du Sans-Souci), regia di Jacques Rouffio (1982)

Il mondo nuovo, regia di Ettore Scola (1982)

Passion, regia di Jean-Luc Godard (1982)

Oltre la porta, regia di Liliana Cavani (1982)

Gli occhi, la bocca, regia di Marco Bellocchio (1982)

Una camera in città, regia di Jacques Demy (1982)

Que les gros salaires lèvent le doigt!, regia di Denys Granier-Deferre (1982)

Il prezzo del pericolo (Le prix du danger), regia di Yves Boisset (1983)

Il generale dell'armata morta, regia di Luciano Tovoli (1983)

Mosse pericolose (La diagonale du fou), regia di Richard Dembo (1984)

Viva la vita (Viva la vie!) regia di Claude Lelouch (1984)

Il successo è la miglior vendetta (Success Is the Best Revenge), regia di Jerzy Skolimowski (1984)

Pericolo nella dimora (Péril en la demeure), regia di Michel Deville (1985)

Tornare per rivivere (Partir, revenir), regia di Claude Lelouch (1985)

Adieu Bonaparte, regia di Yusuf Shahin (1985)

Mon beau-frère a tué ma soeur, regia di Jacques Rouffio (1986)

Le paltoquet, regia di Michel Deville (1986)

Rosso sangue (Mauvais sang), regia di Leos Carax (1986)

La puritana (La puritaine), regia di Jacques Doillon (1986)

La rumba, regia di Roger Hanin (1987)

Das Weite Land, regia di Luc Bondy (1987)

L'homme voilé, regia di Maroun Bagdadi (1987)

Voglia d'amare (Maladie d'amour), regia di Jacques Deray (1987)

Come sono buoni i bianchi, regia di Marco Ferreri (1988)

Blanc de Chine, regia di Denys Granier-Deferre (1988)

La ruelle au clair de lune, regia di Edouard Molinaro (1988)

Milou a maggio (Milou En Mai), regia di Louis Malle (1990)

Le bateau de Lu, regia di Christine Citti (1991)

La bella scontrosa (La belle noiseuse), regia di Jaques Rivette (1991)

Marta ed io, regia di Jiří Weiss (1991)

Il ladro di ragazzi (Le voleur d'enfants), regia di Christian de Chalonge (1991)

Les équilibristes, regia di Nikos Papatakis (1992)

Le bal des casse-pieds, regia di Yves Robert (1992)

From Time to Time, regia di Jeff Blyth (1992)

La vie crevée, regia di Guillaume Nicloux (1992)

Archipel, regia di Pierre Granier-Deferre (1993)

La cavale des fous, regia di Marco Pico (1993)

Rupture(s), regia di Christine Citti (1993)

Train de nuit, regia di Michel Piccoli (1994)

L'emigrante (al-Mohager), regia di Yusuf Shahin (1994)

Bête de scène, regia di Bernard Nissile (1994)

L'angelo nero (L'ange noir), regia di Jean-Claude Brisseau (1994)

Cento e una notte, regia di Agnès Varda (1995)

Compagna di viaggio, regia di Peter Del Monte (1996)

L'insolente (Beaumarchais, l'insolent), regia di Édouard Molinaro (1996)

Party, regia di Manoel de Oliveira (1996)

Tykho Moon, regia di Enki Bilal (1996)

Genealogia di un crimine (Généalogies d'un crime), regia di Raúl Ruiz (1996)

Passione nel deserto (Passion in the Desert), regia di Lavinia Currier (1997)

Rien sur Robert, regia di Pascal Bonitzer (1999)

Libero Burro, regia di Sergio Castellitto (1999)

París Timbuktú, regia di Luis Garcia Berlanga (1999)

Actors (Les acteurs), regia di Bertrand Blier (2000)

Tout va bien, on s'en va, regia di Claude Mouriéras (2000)

Ritorno a casa (Je rentre à la maison), regia di Manoel de Oliveira (2001)

Quel giorno (Ce jour-là), regia di Raúl Ruiz (2003)

Un homme, un vrai, regia di Arnaud Larrieu e Jean-Marie Larrieu (2003)

La petite Lili, regia di Claude Miller (2003)

Mal de mer, regia di Olivier Vinuesa (2004)

Specchio magico (Espelho Mágico), regia di Manoel de Oliveira (2005)

Giardini in autunno (Jardins en automne), regia di Otar Ioseliani (2006)

Bella sempre (Belle toujours), regia di Manoel de Oliveira (2006)

La duchessa di Langeais (Ne touchez pas la hache), regia di Jacques Rivette (2007)

Rencontre unique, regia di Manoel de Oliveira (2007)

Boxes, regia di Jane Birkin (2007)

Les toits de Paris, regia di Hiner Saleem (2007)

De la guerre - Della guerra (De la guerre), regia di Bertrand Bonello (2008)

La polvere del tempo (Trilogia II: I skoni tou hronou), regia di Theo Angelopoulos (2008)

L'insurgée, regia di Laurent Perreau (2009)

Un envol, regia di Simon Wallon (2009)

Habemus Papam, regia di Nanni Moretti (2011)

Holy Motors, regia di Leos Carax (2012)

Le goût des myrtilles, regia di Thomas De Thier (2014)

Fonte: Repubblica