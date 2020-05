La rivincita delle bionde 3: reclutati nuovi sceneggiatori per il sequel

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Un nuovo duo di sceneggiatori per il terzo film del franchise "Legally Blonde" con Reese Witherspoon

Update sul sequel La rivincita delle bionde 3 che ha reclutato due nuovi sceneggiatori. Il sequel prodotto da MGM ripartirà da zero con una nuova sceneggiatura scritta da Mindy Kaling (The Office) e Dan Goor (Parks and Recreation).

Il sito Variety riporta che Kaling e Goor scriveranno una storia originale abbandonando ogni altro progetto preesistente per "La rivincita delle bionde 3" e rimpiazzando Kirsten "Kiwi" Smith e Karen McCullah, sceneggiatori del primo film in origine citati come scrittori del terzo film. Witherspoon tornerà nei panni di Elle Woods e produrrà con la sua Hello Sunshine, accanto a Marc Platt che ha prodotto entrambi i film precedenti.

Mindy Kaling ha recitato in E poi c'è Katherine (anche sceneggiatrice), Ocean's 8 e Nelle pieghe del tempo. Altri crediti di scrittura di Kaling includono episodi per le serie tv The Office e Quattro matrimoni e un funerale. Dan Goor ha vinto due Emmy come autore di The Daily Show e Late Night with Conan O'Brien ed è uno dei creatori e autori della serie tv Brooklyn Nine-Nine.

L'originale La rivincita delle bionde basato su un racconto di Amanda Brown è uscito nel 2001 incassando 141 milioni di dollari a livello globale, diventando un classico comedy molto amato e un successo di critica. Nel 2003 è arrivato il sequel Una bionda in carriera con Reese Witherspoon nuovamente come protagonista, gli incassi hanno premiato l'operazione con 124 milioni di dollari incassati nel mondo ma con una critica che ha stroncato il film salvando solo la performance di Witherspoon. Nel 2009 viene prodotto uno spin-off per Disney Channell dal titolo Ufficialmente bionde con protagoniste le gemelle Camilla e Rebecca Rosso nei panni di Annabelle e Isabelle Woods, cugine della Anne Woods di Witherspoon.