Last Night in Soho: foto ufficiale e nuova data di uscita

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Il regista Edgar Wright annuncia una nuova data di uscita per il thriller-horror Last Night in Soho.

Il thriller-horror psicologico Last Night in Soho, prossimo film di Edgar Wright, regista di Baby Driver e Hot Fuzz, ha rinviato la data di uscita da settembre a luglio 2021.

Wright ha annunciato lo slittamento su notizie insieme ad una nuova foto ufficiale del film che ritrae i protagonisti Anya Taylor-Joy (Split) e Matt Smith (The Crown).

Ossessionato dal passato di qualcun altro, ma ci vedremo in futuro...È vero, #LastNightInSoho non è ancora del tutto finito a causa del Covid 19. Ma sono entusiasta che tutti voi lo sperimentiate su un grande schermo vicino a voi il 23 aprile 2021.

"Last Night in Soho" è ambientato a Londra e segue una ragazza appassionata di moda che si ritrova misteriosamente in grado di accedere agli anni '60 dove incontra il suo idolo, un'affascinante cantante mitomane. Ma la Londra degli anni '60 non è come appare, e il tempo sembra sgretolarsi con conseguenze tenebrose.

Il film è interpretato anche da Thomasin Harcourt McKenzie (Jo Jo Rabbit), Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham.

Wright che ha scritto la sceneggiatura con la candidata all'Oscar Krysty Wilson-Cairns (1917) ha citato come fonti d'ispirazione per "Last Night in Soho" il thriller A Venezia... un dicembre rosso shocking del 1973 con Donald Sutherland e il thriller-horror Repulsione del 1965 di Roman Polanski.







Haunted by someone else’s past, but we’ll see you in the future... It’s true, #LastNightInSoho is not quite finished yet due to Covid 19. But, I'm excited for you all to experience it, at a big screen near you, on April 23, 2021. @LastNightInSoho @FocusFeatures @universaluk pic.twitter.com/zmPnAZICkb

— edgarwright (@edgarwright) May 26, 2020

Fonte: The Wrap