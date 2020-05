Force of Nature: trailer del thriller d'azione con Mel Gibson e Emile Hirsch

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Due poliziotti affrontano una banda di criminali in cerca di un bottino milionario nascosto in un edificio evacuato per un uragano.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Mel Gibson ed Emile Hirsch affrontano un uragano di Categoria 5 e un team di spietati criminali nel primo trailer del nuovo thriller d'azione Force of Nature di Lionsgate.

Un complesso di appartamenti viene assediato durante un uragano di Categoria 5 da un team di criminali alla ricerca di un bottino da 55 milioni di dollari. La banda se la dovrà vedere con un poliziotto (Hirsch) che sta evacuando l'edificio e incontra qualche resistenza da parte di un coriaceo detective in pensione (Gibson) che non intende lasciare l''edificio e sembra conoscere gli intrusi arrivati in cerca dei soldi sepolti.

Il film è interpretato anche da David Zayas nei panni del leader del team di criminali e Kate Bosworth in quelli di una dottoressa, figlia del personaggio di Gibson, che cerca di convincere il padre a lasciare la sua casa. Il film è scritto dall'esordiente Cory Miller e diretto da Michael Polish, marito di Bosworth i cui crediti includono 90 minuti in Paradiso, Amnesiac, Big Sur, Il profumo del successo e The Astronaut Farmer.

Prossimamente vedremo Mel Gibson (Il professore e il pazzo, Dragged Across Concrete - Poliziotti al limite) anche protagonista al fianco di Frank Grillo dell'action fantascientifico con loop temporale Quello che non uccide (Boss Level) pronto e in uscita il 30 luglio 2020 e ha due film in post-produzione, il thriller d'azione Waldo in cui recita con Morena Baccarin e Charlie Hunnam e la commedia Fatman in gui Gibson interpreta un chiassoso e non ortodosso Babbo Natale che sta combattendo il suo declino commerciale.

"Force of Nature" sarà distribuito negli Stati Unitio da Lionsgate Home Entertainment direttamente in VOD e DVD / Blu-ray il 30 giugno.

Fonte: People