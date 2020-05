End of Sentence: trailer e poster del film con Logan Lerman e John Hawkes

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Un viaggio in Irlanda di un padre e un figlio in conflitto si rivelerà inaspettatamente sorprendente.



Disponibili trailer e poster del dramma "on the road" indipendente End of Sentence che segue il viaggio di un padre e un figlio per portare le ceneri della moglie e madre nella natia Irlanda.

La trama ufficiale:





Appena uscito di prigione, Sean (Logan Lerman) è concentrato su tutto tranne che su un viaggio internazionale con suo padre. Dopo che i suoi piani di viaggio per la California non vanno in porto, accetta con riluttanza la proposta del padre (John Hawkes) in cambio di un biglietto per la costa occidentale e una promessa che non dovranno mai più vedersi. Tra una sconcertante veglia funebre irlandese, il ritorno una vecchia fiamma, la raccolta di una graziosa autostoppista (Sarah Bolger) e un sacco di questioni irrisolte, il viaggio diventa un po' più di quanto padre e figlio si aspettavano.

Il cast del film è completato da Ólafur Darri Ólafsson, Christopher Allen, Zylan Brooks, Amy De Bhrún, Kyle Hancock, Andrea Irvine, Shaw Jones, Robert Kiernan, Sean Mahon, Jack McEvoy e Clare Mullen.

"End of Sentence" segna l'esordio alla regia del produttore islandese Elfar Adalsteins che dirige da una sceneggiatura scritta da Michael Armbruster (Beautiful Boy). Il film debutta negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 29 maggio.

