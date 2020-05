Ashfall: trailer, foto e poster del disaster-movie coreano

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Un vulcano inattivo da oltre un secolo si risveglia e scatena una catastrofe che mette in pericolo l'intera penisola coreana.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili due trailer sottotitolati in inglese e un set di foto e locandine di Ashfall, uno spettacolare film catastrofico coreano che coinvolge l'eruzione improvvisa e violenta del monte Paektu, un vulcano attivo a cavallo del confine tra Cina e Corea del Nord che causerà disastri e terremoti in tutta la penisola coreana. Il governo assembla quindi una task-force di specialisti per affrontare il disastro naturale prima che sia troppo tradi.

Il film miscela elementi di Vulcano - Los Angeles 1997 (catastrofici sismi urbani), Dante's Peak (un vulcano dormiente torna improvvisamente attivo) e The Core (la squadra di specialisti assemblata ma senza l'elemento fantascientifico).

La trama ufficiale:





Dormiente dal 1903, ad un'altitudine di 2.744 m, un vulcano esplode sul mitico e maestoso monte Baekdu situato al confine tra Cina e Corea del Nord. Armati della minaccia di imminenti eruzioni, un team di professionisti con una formazione unica proveniente dalla Corea del Sud e del Nord fanno squadra. Insieme, devono unire le forze e tentare di prevenire un disastro catastrofico che minaccia l'intera penisola coreana.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il cast di alto profilo include Byung-hun Lee noto per i ruoli di Storm Shadow nei film di G.I. Joe e il poliziotto T-1000 di Terminator Genisys, Jung-woo Ha (The Terror Live), Dong-seok Ma (Train to Busan), Robert Curtis Brown (Spider-Man 3), Amy Aleha (Eyes Wide Open), Jai Day (Lady Bloodfight), Daniel Kennedy (Operation Chromite - Uomini d'onore) e Jack Lyons (Okja).

"Ashfall" è scritto e diretto in tandem dai registi coreani Byung-seo Kim (Cold Eyes) e Hae-jun Lee (Castaway on the Moon) alla loro prima collaborazione.