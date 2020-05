Trigger Warning: Jessica Alba protagonista del thriller d'azione di Netflix

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Jessica Alba torna protagonista in un nuovo film originale Netflix diretta dalla regista indonesiana Mouly Surya.

Altro giro e altra produzione Netflix, stavolta si tratta di un nuovo thriller d'azione che vedrà protagonista Jessica Alba. Il film dal titolo Trigger Warning e Alba interpreterà "una veterana traumatizzata che eredita il bar di suo nonno e si trova ad affrontare un dilemma morale dopo aver scoperto la verità dietro la sua morte prematura".

"Trigger Warning" che nasce come primo capitolo di un potenziale franchise action è diretto dall'indonesiana Mouly Surya, già regista dell'acclamato e pluripremiato dramma western Marlina, omicida in quattro atti. Surya dirige da una sceneggiatura scritta da Josh Olson (A History of Violence) e John Brancato (The Game).

Jessica Alba (I Fantastici 4, Sin City, Dark Angel) dopo il risibile sequel Mechanic: Resurrection del 2016 con protagonista Jason Statham, film in cui è stata malamente sottoutilizzata insieme alla diva cinese Michelle Yeoh, era da tempo che non si vedevano personaggi femminili tanto piatti e tagliati con l'accetta, è finita per un po' sotto i radar a livello cinematografico recitando nella crime-comedy western El Camino Christmas (2017) con Dax Shepard e nel crime d'azione Killers Anonymous (2019) al fianco di Gary Oldman. Nel frattempo l'attrice si è tenuta occupata con la serie tv L.A.'s Finest, uno spin-off al femminile di Bad Boys rinnovato per una seconda stagione in cui Alba recita da co-protagonista al fianco di Gabrielle Union.

Fonte: Variety