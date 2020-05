American Son: Russell Crowe nel remake americano de "Il profeta"

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Russell Crowe reclutato per il remake americano dell'acclamato e pluripremiato dramma francese "Il profeta"

Russell Crowe che uscirà a luglio nei cinema americani con il thriller Unhinged ha recentemente firmato con Paramount Pictures per recitare nel dramma crime American Son. Il film è un remake basato sull'acclamato e pluripremiato film francese Il profeta del regista Jacques Audiard, che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes, si è aggiudicato nove Premi César, tra cui quello per il miglior film, ed è stato candidato come miglior film straniero ai Premi Oscar 2010.

Il film originale raccontava il periodo in prigione e la scalata malavitosa di un diciannovenne francese di origine araba mentre la versione americana seguirà la storia di uomo che dopo aver costituito un sindacato criminale multirazziale ed essere caduto sotto il controllo di un mafioso, interpretato da Crowe, elimina il suo mentore e si guadagna un posto accanto alle mafie italiana e russa.

Il film che in origine ha visto in trattative il regista Sam Raimi sarà diretto da Andrew "Rapman" Onwubolu con Dennis Lehane che scriverà la sceneggiatura. Neal H. Moritz e Toby Jaffe producono attraverso Original Film.

Andrew "Rapman" Onwubolu è al suo secondo lungometraggio dopo l'esordio con il crime Blue Story (2019). Dennis Lehane è un affermato scrittore e sceneggiatore i cui romanzi sono stati adattati più volte per il grande schermo. "La morte non dimentica" è approdato al cinema nel 2001 con il titolo originale Mystic River diretto da Clint Eastwood e con protagonisti gli attori premiati con l'Oscar Sean Penn e Tim Robbins; hanno fatto seguito adattamenti di Gone Baby Gone diretto nel 2007 da Ben Affleck, "L'isola della paura" approdato sul grande schermo con il titolo originale Shutter Island diretto da Martin Scorsese, nel 2014 è uscito Chi è senza colpa tratto dal racconto breve "Animal Rescue" e ultima apparizione per il compianto James Gandolfini e infine l'adattamento più recente che risale al 2016 con il romanzo "Live by Night" uscito nelle sale italiane come La legge della notte diretto da Ben Affleck.

