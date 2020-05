Moonfall: Halle Berry protagonista del thriller sci-fi di Roland Emmerich

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 maggio 2020

Il cast del nuovo disaster-movie fantascientifico di Roland Emmerich acquista un altro nome di alto profilo.

Prende forma il cast di Moonfall, il nuovo disaster-movie dello specialista Roland Emmerich già regista di Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, 2012 e più recentemente il sequel Independence Day - Rigenerazione.

Il sito Deadline ha fornito un aggiornamento sul cast del film annunciando Halle Berry come protagonista femminile di "Moonfall", l'attrice premio Oscar va ad unirsi al collega Josh Gad reclutato la scorsa settimana nei panni di un eccentrico scienziato.

Berry interpreterà una "astronauta della NASA diventata dirigente - la cui precedente missione spaziale contiene un indizio su un'imminente catastrofe".

"Moonfall" racconterà un disastro in cui una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita, mandandola in rotta di collisione verso la terra. Con poco tempo a disposizione, una squadra improvvisata lancia un'ultima e disperata missione sulla Luna, sperando di risolvere il mistero e salvare la terra dall'annientamento.

La trama di "Moonfall" ricorda molto l'Armageddon di Michael Bay inclusa la squadra "improvvisata" da spedire nello spazio. La sceneggiatura del film è stata scritta da Emmerich con Harald Kloser (Midway) e Spenser Cohen (Extinction).

Roland Emmerrich è reduce da un paio di deludenti performance al box-office prima con il sequel "Independence Day: Rigenerazione" stroncato dalla critica seguito dal film di guerra Midway, accolto un po' meglio del suo predecessore, ma con un incasso altrettanto deludente.

Halle Barry recentemente apparsa nei panni della letale killer Sofia in John Wick 3 - Parabellum è nota al grande pubblico per il ruolo della mutante Tempesta nei film degli X-Men e ha vinto un Oscar nel 2001 come miglior attrice per il film Monster's Ball - L'ombra della vita.