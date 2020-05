Hustle: Adam Sandler e Netflix per un nuovo dramma sportivo

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 maggio 2020

Prosegue la collaborazione tra Adam Sandler e Netflix con un nuovo dramma sportivo sul basket.

Prosegue la collaborazione tra Adam Sandler e Netflix che ha generato pellicole divertenti (vedi Murder Mistery e Matrimonio a Long Island,), altre meno (vedi The Ridiculous 6 e The Do-Over) e un gioiellino drammatico come Diamanti Grezzi con un Sandler da Oscar, ma purtroppo snobbato dall'Academy.

Il sito Variety annuncia che la prossima collaborazione tra Sandler e il colosso streaming sarà Hustle, un dramma a sfondo sportivo sul basket che sarà prodotto da LeBron James, diretto da Jeremiah Zagar (We the Animals) e scritto da Taylor Materne e Will Fetters.

La trama vede Sandler nei panni di un selezionatore americano di basket, che, dopo essere stato ingiustamente licenziato, scopre un talentuoso giocatore all'estero e decide di portarlo negli Stati Uniti per dimostrare che entrambi hanno ciò che serve per riuscire nell'NBA.

Adam Sandler è un attore che ha sempre sfidato la critica e le continue stroncature in qualche caso strameritate (vedi l'orrido Jack & Jill) e in qualche caso meno comprensibili. Sandler è un attore oltremodo prolifico che ha interpretato oltre settanta pellicole e tra queste ci sono titoli di tutto rispetto come 50 volte il primo bacio, Un tipo imprevedibile, L'altra sporca ultima meta, Cambia la tua vita con un click, Zohan e il sottovaluto Pixels. inoltre tutte le volte che Sandler si è cimentato in ruoli drammatici o non comici a tutto tondo l'attore ha sempre incontrato il favore della critica come in Ubriaco d'amore che gli è valso una nomination al Golden Globe, Reign Over Me, The Meyerowitz Stories fino al citato "Diamanti grezzi" che gli è valso un Independent Spirit Award al miglior attore protagonista.

In attesa di "Hustle" è in arrivo un'altra collaborazione tra Netflix e la Happy Madison Productions di Sandler, trattasi della commedia Hubie Halloween diretta da Steven Brill (The Do-Over), scritta da Sandler con Tim Herlihy e attualmente in post-produzione. Hubie Dubois (Sandler), volontario di una buona, ma eccentrica comunità che non fa altro che schernirlo, si trova al centro di un vero caso di omicidio nella notte di Halloween e toccherà a lui scovare il colpevole. Il film è interpretato da Sandler con Kevin James, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider e Michael Chiklis.