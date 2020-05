Antebellum: terzo trailer del misterioso nuovo thriller-horror di Blumhouse

Il misterioso nuovo horror di Blumhouse con Janelle Monáe arriva nei cinema il 21 agosto 2020.

Disponibile un nuovo trailer del thriller-horror Antebellum di Blumhouse che vede protagonista la cantante e attrice Janelle Monáe. Dopo due teaser piuttosto vaghi, questo terzo sembra regalarci qualche piccolo indizio in più.

La trama del film segue una scrittrice Veronica Henley (Janelle Monáe) che si ritrova intrappolato in una realtà orribile e deve scoprire questo mistero sconvolgente prima che sia troppo tardi.

Il cast è completato da Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Robert Aramayo, Lily Cowles e Marque Richardson.

Il film segna il debutto dei registi specialisti in video musicali e spot pubblicitari Gerard Bush e Christopher Renz.

Janelle Monae cantante e produttrice discografica plurinominata agli Emmy ha recitato in Moonlight, Il diritto di contare e Benvenuti a Marwen oltre a doppiare personaggi in Rio 2, Pupazzi alla riscossa - Uglydolls e il remake live-action di Lilli e il vagabondo.

Antebellum è prodotto da Ray Mansfield e Sean McKittrick di QC Entertainment; con Lezlie Wills e Zev Foreman. Lionsgate ha recentemente posticipato l'uscita del film nei cinema di tutto il mondo al 21 agosto.

We have been R Ǝ B O R N.

🦋🦋🦋 #Antebellum - August 21, 2020 pic.twitter.com/fYPZysKuW7