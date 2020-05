Heroes and Villains: MGM recluta il regista di "It Follows"

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

Il film con supereroi di MGM ha trovato un regista e sceneggiatore.

Il film con supereroi Heroes & Villains ha trovato un regista e uno sceneggiatore in un sol colpo, MGM ha reclutato il regista David Robert Mitchell noto al grande pubblico per l'acclamato horror indipendente It Follows.

Non ci sono dettagli sulla trama del film, ma segnaliamo che oltre ad essere la prima produzione con un grande studio per Mitchell, il progetto segna anche una reunion tra il regista e il nuovo capo della MGM Michael De Luca che in precedenza ha prodotto Under the Silver Lake, un neo-noir diretto da Mitchell e interpretato da Andrew Garfield. Purtroppo il film non ha avuto il medesimo successo di "It Follows" e si è rivelato un flop commerciale per De Luca, ma questo non ha impedito questa nuova partnership quindi il materiale di partenza e la bravura di Mitchell hanno avuto la meglio su eventuali remore di stampo economico.

Mitchell sarà anche produttore di "Heroes & Villains" con Chris Bender e Jake Weiner di Good Fear Content, con i casting che dovrebbero iniziare a breve.

Il prossimo film in lista di MGM è Candyman, il remake horror diretto da Nia DaCosta e prodotto e scritto da Jordan Peele, seguito dal 25esimo film di James Bond No Time to Die", che uscirà a novembre. Lo studio ha in ballo anche il film biografico di Aretha Franklin (“Respect”), il film con supereroi Samaritan con Sylvester Stallone e la commedia Dog che segnerà l'esordio alla regia di Channing Tatum che co-dirigerà il film con Reid Carolin.

