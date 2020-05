The Last Days of American Crime: trailer italiano del film Netflix con Edgar Ramirez

Di Pietro Ferraro giovedì 21 maggio 2020

Il romanzo grafico scritto da Rick Remender e illustrato da Greg Tocchini arriva su Netflix il 5 giugno 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 5 giugno arriva su Netflix un nuovo thriller d'azione originale di cui vi proponiamo un trailer italiano. Il film dal titolo The Last Days of American Crime è tratto dall'omonimo fumetto scritto da Rick Remender e illustrato da Greg Tocchini.

Il film è interpretato da Edgar Ramírez, che ha sostituito Sam Worthington inizialmente designato come protagonista. Ramirez ha interpretato il pugile Roberto Durán nel biopic Hands of Stone, Bodhi nel remake Point Break e Gianni Versace nella serie tv American Crime Story.

La trama ufficiale:





Il governo americano ha messo a punto un segnale in grado di impedire a chiunque di commettere reati intenzionalmente, con l'intento di sgominare una volta per tutte il terrorismo e il crimine. Graham Bricke (Édgar Ramírez), criminale di lungo corso ancora in attesa di fare il colpo della vita, si allea con il figlio di un noto gangster, Kevin Cash (Michael Pitt) e con una hacker, Shelby Dupree (Anna Brewster), per mettere a segno la rapina del secolo e compiere l'ultimo crimine della storia americana, prima che il segnale scatti.

Il cast è completato da Patrick Bergin, Sharlto Copley, Tamer Burjaq e Daniel Fox, Sean Cameron Michael, Robert Hobbs, Daniel Fox, Carel Nel, Nathan Lynn, Clayton Boyd e DeVille Vannik.

Il film è diretto da Olivier Megaton, regista francese della scuderia di Luc Besson, tra i suoi crediti Transporter 3 con Jaosn Statham, Colombiana con Zoe Saldana e Taken - La vendetta e Taken 3 - L'ora della verità con Liam Neeson.