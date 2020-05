The Old Guard: trailer italiano dell'action-thriller di Netflix con Charlize Theron

Di Pietro Ferraro venerdì 22 maggio 2020

L'acclamata graphic-novel di Greg Rucka e Leandro Fernandez arriva su Netflix il 10 luglio 2020.

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano di The Old Guard, un altro ruolo d'azione per Charlize Theron che ha affrontato il genere con Æon Flux e Hancock nei primi anni 2000, ma dopo il ruolo di Imperatrice Furiosa nell'acclamato Mad Max: Fury Road le proposte per parti da eroina action alla Milla Jovovich sono fioccate.

The Old Guard basato sull'omonimo fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez è decritto come "una storia grintosa, realistica e piena di azione che mostra che vivere per sempre è più difficile di quanto sembri".

La trama ufficiale:





Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

Il film è interpretato anche da Luca Marinelli lanciato da Lo chiamavano Jeeg Robot e reduce dalla Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile ricevuta al Festiva di Venezia per Martin Eden. Il cast è completato da Marwan Kenzari, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

"The Old Guard" scritto da Greg Rucka (Wonder Woman: Bloodlines, Whiteout - Incubo bianco) e diretto da Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle api, Cloak & Dagger) arriverà su Netflix il 10 luglio 2020.