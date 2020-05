Sputnik: trailer dell'horror fantascientifico russo con alieni

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

Un astronauta russo torna da una missione spaziale portando con sé una forma di vita extraterrestre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili due trailer sottotitolati in inglese e due locandine ufficiali di Sputnik, un horror fantascientifico con alieni di produzione russa che presenta una raccapricciante creatura extraterrestre.

Il film a mezza via tra Alien e Species segue un astronauta che torna da una missione spaziale portando con sé questa forma di vita aliena che, come mostra il trailer, non sarà possibile contenere a lungo.

La trama ufficiale:





Il solo sopravvissuto di un enigmatico incidente con un'astronave non è tornato a casa da solo: a nascondersi nel suo corpo è una creatura pericolosa. La sua unica speranza: una dottoressa (Oksana Akinshina) pronta a fare tutto il necessario per salvare il suo paziente.

Il cast è completato da Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov, Anna Nazarova, Anton Vasilev e Vasiliy Zotov.

"Sputnik" è diretto dal'esordiente Egor Abramenko da una sceneggiatura scritta da Oleg Malovichko e Andrei Zolotarev. Il film arriverà nei cinema americani e in VOD il 14 agosto.



Fonte: Bloody Disgusting