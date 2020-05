Avatar 2: nuova foto dal set e riprese riprendono settimana prossima

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

James Cameron torna su Pandora con quattro sequel del suo blockbuster "Avatar" - Si parte il 17 dicembre 2021 con "Avatar 2"

Il produttore Jon Landau ha confermato via Instagram che le riprese di Avatar 2 riprenderanno in Nuova Zelanda la prossima settimana, una decisione seguita alla scelta della Film Commission del paese di revocare le restrizioni alle riprese causate dalla pandemia di coronavirus che avevano causato un lockdown senza precedenti.

Landau, produttore di Titanic, Alita - Angelo della battaglia e dell'Avatar originale ha utilizzato Instagram per confermare la notizia pubblicando una foto e dettagli di due imbarcazioni umane che verranno utilizzate nella produzione.

I nostri set di #Avatar sono pronti - e non potremmo essere più entusiasti di tornare in Nuova Zelanda la prossima settimana. Date un'occhiata al Matador, un'imbarcazione di comando ad alta velocità (in basso) e al jetboat Picador (in alto) - non vedo l'ora di condividere altro.

Avatar 2 vedrà il ritorno di Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine e Stephen Lang come Miles Quaritch. Per quanto riguarda i nuovi arrivati ci son0 Kate Winslet e Cliff Curtis, Michelle Yeoh, Edie Falco, Jemaine Clement e Vin Diesel.

L'originale Avatar è diventato il film con il più alto incasso nella storia del cinema, recentemente spodestato da Avengers: Endgame, e si è aggiudicato tre Premi Oscar su nove candidature: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

Avatar 2 uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021 seguito da Avatar 3 (22 dicembre 2023), Avatar 4 (19 dicembre 2025) e Avatar 5 (17 dicembre 2027); Cameron ha ribadito in più di un'occasione che le uscite del quarto e quinto film saranno strettamente legate al successo o meno dei primi due sequel.