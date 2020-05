Armored: Michael Bay adatta l'audiolibro per Sony Pictures

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

Il nuovo romanzo dell'autore bestseller Mark Greaney (Jack Ryan, Gray Man) arriva al cinema prodotto da Michael Bay e Sony Pictures.

L'indaffaratissimo Michael Bay ha inserito un altro progetto cinematografico nella sua agenda fitta di impegni. Il regista produrrà per Sony Pictures un adattamento del racconto Armored di Mark Greaney che uscirà entro l'anno come audiolibro e in seguito nel tradizionale formato romanzo.

Deadline riporta che Sony Pictures ha acquisito i diritti cinematografici di "Armored" di Mark Greaney, lo scrittore dei bestseller di Gray Man e coautore dei romanzi di Jack Ryan di Tom Clancy.

La storia si concentra su "un appaltatore di sicurezza ad alto rischio che soffre di vecchie ferite - sia fisiche che mentali - e con riluttanza prende un lavoro su un convoglio pesantemente armato che trasporta delegati delle Nazioni Unite attraverso il territorio dei cartelli messicani. Sulla strada di montagna della Sierra Madre nota come "Espinazo del Diablo", la missione si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza quando la polizia corrotta, le bande rivali e un nemico all'interno cercano di distruggere il piccolo corteo prima che i colloqui di pace portino qualche frutto."

Michael Bay sta producendo Armored attraverso un nuovo accordo con la Sony, insieme a Erwin Stoff di 3 Arts, produttore de Il richiamo della foresta, 13 Hours e Edge of Tomorrow. Armored è al momenot in cerca di uno sceneggiatore.

Bay ha recentemente collaborato con Adam Goodman per produrre un thriller girato e ambientato durante la pandemia intitolato Songbird, che inizierà la produzione a Los Angeles tra qualche settimana.