Marlon Wayans protagonista della commedia d'azione con poliziotti "Ride or Die"

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

Arriva la prima commedia d'azione romantica con poliziotti con protagonista il più giovane dei fratelli Wayans.

Ride or Die è il prossimo film da protagonista per l'attore Marlon Wayans che ha anche scritto la sceneggiatura del film con Rick Alvarez. Il film è descritto come la prima commedia d'azione romantica del filone "buddy cop", come dire una sorta di Arma Letale con storia d'amore.

La storia è incentrata sul "detective della sezione anti-rapina Martin Banks (Wayans), un professionista esperto, e una cazzuta detective della narcotici Tami Moore. Scintille e proiettili volano quando questi opposti sono associati per rintracciare un deposito di miliardi di dollari di oppioidi letali rubati dal caveau di una multinazionale farmaceutica che minacciano di inondare le strade di Chicago."

Wayans che farà squadra con il produttore Neal H. Moritz, parlando del film lo ha definito "Bad Boys con romance o Harry ti presento Sally a mano armata".

Rick e io abbiamo concepito questo progetto come un franchise e collaborando con Neal, che ha imparato l'arte del franchise, lo rende perfetto. Ho avuto la fortuna di avere la possibilità di leggere questa sceneggiatura in anticipo...e ho dovuto saltare fare i salti mortali per averla...raramente leggi sceneggiature con idee e dinamiche così grandi.

Marlon Wayans è reduce dalla commedia Sei gemelli di Netflix, in cui l'attore ha interpretato sei diversi personaggi, come Eddie Murphy fece in La famiglia del professore matto e lo vedremo prossimamente nel biopic su Aretha Franklin Respect con Jennifer Hudson e nel nuovo film di Sofia Coppola, On the Rocks, in cui l'attore recita al fianco di Rashida Jones, Bill Murray e Jenny Slate.

Fonte: THR