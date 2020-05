Godzilla vs Kong: arrivano fumetti prequel e libri illustrati

Di Pietro Ferraro domenica 24 maggio 2020

Il 20 novembre 2020 il "Monsterverse" di Legendary Pictures avrà il suo apice con il crossover che vedrà Kong contro il Re dei mostri.

In attesa di goderci in sala l'epico Godzilla vs Kong che sarà anche il culmine del Monsterverse di Legendary Pictures, il sito ComicBook riporta la notizia di una serie di fumetti prequel in arrivo che imposteranno gli eventi dell'atteso crossover rivelandone i primi dettagli.

La nuova serie di quattro fumetti includerà due graphic-novel prequel, una narrata dal punto di vista di Godzilla e un'altra dal punto di vista di Kong; un libro illustrato dedicato a Kong indirizzato ad un pubblico più giovane e un libro con artwork di "Godzilla vs Kong".

L'utente di Twitter Omegagormaru ha pubblicato diversi screenshot dai libri che lasciano intendere che sia stato Godzilla a raggiungere Skull Island, il regno di Kong.

"Godzilla vs. Kong" è diretto da Adam Wingard (Death Note) da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko ( Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim - La vendetta) e J. Michael Straczynski (World War Z).

Il film è interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.





In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong siano in rotta di collisione e vedranno le due forze più potenti della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia per secoli. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato scoprendo indizi sulle origini dei Titani e una cospirazione umana che minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

"Godzilla vs. Kong" arriverà nei cinema il 20 novembre 2020.