Le cose che non ti ho detto arriva direttamente in digitale il 29 giugno

Di Pietro Ferraro domenica 24 maggio 2020

Il secondo lungometraggio del drammaturgo inglese William Nicholson arriva in prima visione sulle maggiori piattaforme digitali.

Il 29 maggio Le cose che non ti ho detto (Hope Gap), secondo lungometraggio del regista e sceneggiatore britannico candidato all'Oscar William Nicholson (Firelight), arriva in prima visione e direttamente in digitale distribuito da Vision Distribution e Cloud 9.

"Le cose che non ti ho detto" è un racconto intimo ed emozionante basato su una vicenda autobiografica del regista. In questo film si racconta in modo diretto e senza falsi sentimentalismi la separazione tra due genitori e l'impatto emotivo che questo evento scatena sui componenti della famiglia. È una storia di dolore e separazione, ma anche di crescita e di consapevolezza, una storia in cui ci possiamo riconoscere, perché appartiene a molti di noi.

La trama ufficiale:





Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy), sposati da 29 anni, vivono una vita tranquilla nella città costiera di Seaford, Inghilterra, in una casa piena di libri e oggetti accumulati. Quando il figlio Jamie (Josh O'Connor) va a trovarli per il fine settimana, Edward lo informa che ha deciso di lasciare sua madre Grace che non accetta la decisione di Edward e cade in una depressione profonda. Sarà Jamie attraverso la sua vicinanza a risvegliare in lei l’attitudine alla felicità e a una nuova possibilità di vita. In questa storia non ci sono cattivi ma solo persone reali, che hanno vissuto per troppo tempo trascinando dietro di sé vecchi errori e ora ne stanno pagando le conseguenze.mNon ci sono risposte immediate né percorsi semplici che portino ad una soluzione. Un marito, una moglie e il loro figlio sono costretti ad affrontare verità dure, e ripartendo da quelle verità, sono costretti a plasmare nuovamente le loro vite.

Il cast include Annette Bening, quattro volte candidata al Premio Oscar e vincitrice di due Golden Globe per La diva Julia - Being Julia e I ragazzi stanno bene, l’attore inglese Bill Nighy (Love Actually - L'amore davvero, I Pirati dei Caraibi, Harry Potter e i Doni della Morte), e Josh O’ Connor (La terra di Dio, The Program). Il cast è completato da Aiysha Hart, Ryan McKen, Steven Pacey, Nicholas Burns, Rose Keegan, Nicholas Blane e Sally Rogers.

"Le cose che non ti ho detto" arriva il 29 giugno in esclusiva sulle maggiori piattaforme digitali: Sky Primafila Premiere, Apple TV, Chili, Google Play, Infinity, TIMvision, Rakuten TV, CG Entertainment.