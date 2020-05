Godzilla vs Kong: i fumetti prequel introdurranno un nuovo terrificante Kaiju

Di Pietro Ferraro lunedì 25 maggio 2020

Un nuovo Titano ispirato alla mitologia Maya sarà presentato nei nuovi romanzi grafici prequel di "Godzilla vs Kong".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la notizia dell'arrivo di una serie di graphic-novel prequel dell'atteso crossover Godzilla vs Kong che racconteranno i due iconici mostri introducendo il percorso fatto da entrambi che porterà al loro incontro / scontro, Legendary Comics (via ComicBook) ha recentemente rivelato l'introduzione nei fumetti e quindi nel MonsterVerse di un nuovo Kaiju (chiamati "Titani" nei film), di nome Camazotz che possiede alcune caratteristiche dei pipistrelli.

Di recente Legendary Comics ha tenuto un panel online "WonderCon @ Home" per "Godzilla vs. Kong" in cui ha annunciato due graphic-novel prequel in arrivo per il film. Il primo fumetto narrato dal punto di vista di Godzilla sarà scritto da Greg Keyes, autore del romanzo ufficiale del film Godzilla II - King of the Monsters, e illustrato da Drew Johnson. Il secondo fumetto narrato dal punto di vista di Kong è invece incentrato su una donna pilota e sarà scritto da Marie Anello e illustrato da Zid.

Per quanto riguarda il nuovo Titano noto come Camazotz, Legendary ha rivelato che ama l'oscurità e che il suo nome deriva dall'omonima divinità Maya, un pipistrello vampiro associato con la notte, la morte e il sacrificio. Il mito legato a Camazotz narra che sia stata la sua sete di sangue impossibile da placare nonostante un crescendo di sacrifici umani a causare il declino della civiltà Maya. Oltre al fumetto, ci sarà anche un libro di Kong per i lettori più giovani, illustrato da Nidhi Chanani e scritto da Kiki Thorpe, e un libro di artwork ispirato al crossover "Godzilla vs Kong" scritto da Daniel Wallace che includerà interviste e materiale piuttosto interessante per i fan del Monsterverse.

Il Monsterverse dal punto di vista dei fumetti ha visto sinora l'uscita di "Godzilla: Awakening" (7 maggio 2014) prequel del reboot Godzilla di Gareth Edwards, "Skull Island: Birth of Kong" (5 aprile 2017) prequel del reboot Kong: Skull Island e "Godzilla: Aftershock" (21 maggio 2019) prequel del sequel Godzilla II: King of the Monsters.

"Godzilla vs Kong" arriva nei cinema il 20 novembre 2020.