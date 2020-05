The Room - La stanza del desiderio in digitale dall'11 giugno

Di Pietro Ferraro lunedì 25 maggio 2020

Una coppia scopre una stanza segreta che esaudisce desideri nel thriller mistery con Olga Kurylenko disponibile dall'11 giugno sulle piattaforme digitali.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dall'11 giugno sarà disponibile in esclusiva on demand il film, The Room - La stanza del desiderio, una pellicola con Olga Kurylenko (Oblivion) e Kevin Janssens (Revenge) che tra thriller, mistery, horror e fantascienza strizza l'occhio alla serie tv Ai confini della realtà. La trama racconta di desideri che si trasformano in terribili incubi quando si è costretti a goderne solo dentro le mura domestiche.

La trama ufficiale:





Kate e Matt (Kurylenko & Janssens) sono una giovane coppia di trent'anni in cerca di una vita più autentica e sana. Poco dopo essersi trasferiti in una grande casa abbandonata da tempo, scoprono una stanza segreta che ha lo straordinario potere di materializzare tutto ciò che desiderano. Dopo un primo periodo da sogno - durante il quale la coppia si circonda di gioielli, opere d'arte, soldi - Matt e Kate scoprono che dietro questo apparente stato di felicità, si nasconde qualcosa di più oscuro: tutto ciò che la stanza crea sopravvive solo all'interno della casa. Quando la stanza offre loro ciò che stavano aspettando da sempre e che la natura gli stava negando, presto capiscono che il loro più grande sogno è destinato a essere il loro più terribile incubo...

Il cast è completato da Joshua Wilson, John Flanders , Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille e Victor Meurice.

Il film segue la scia altri film incentrati su oggetti che permettono ai loro possessori di esprimere desideri e che poi avranno un prezzo in stile "fai attenzione a ciò che desideri", tra questi ricordiamo La zampa di scimmia (2013), Wish Upon (2017) e naturalmente The Box, film del 2009 diretto dal Richard Kelly di Donnie Darko basato a sua volta sul racconto "Button, Button" del 1970 scritto da Richard Matheson e adattato nel 1986 nell'episodio "La pulsantiera" della serie televisiva "Ai confini della realtà".

"The Room - La stanza del desiderio" è diretto dal regista e animatore francese Christian Volckman al suo primo lavoro live-action da una sceneggiatura di Sabrina Karine, Eric Forestier e Christian Volckman, basata su un'idea originale di Volckman.

"The Room" sarà disponibile on demand a partire dall'11 giugno su Amazon Prime Video, Sky Primafila, Chili, Apple iTunes, Google Play, Rakuten TV e Infinity.