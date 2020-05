Tenet: nuova sinossi ufficiale e cover di Total Film

Christopher Nolan dopo "inception" torna con un nuovo misterioso thriller fantascientifico.

Dopo il nuovo trailer ufficiale del Tenet di Christopher Nolan, oggi vi proponiamo una nuova sinossi ufficiale del film e due cover dell'ultimo numero di Total Film che ritraggono i due protagonisti: John David Washington e Robert Pattinson.

Il nuovo trailer ci ha mostrato la modalità in cui operano i personaggi di Washington e Pattinson denominata "Inversione" e che manipola il tempo come una sorta di "rewind", ma come spiega Pattinson nel film non si tratta di viaggio nel tempo, ma qualcosa di diverso.

Nella nuova sinossi pubblicata da Warner Bros. Pictures il personaggio di John David Washington viene denominato solo come "Protagonista" e si ribadisce la modalità "Inversione" al posto del viaggio nel tempo.

John David Washington è il nuovo protagonista nell'originale spettacolo d'azione fantascientifico "Tenet" di Christopher Nolan. Armato di una sola parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà in qualcosa oltre il tempo reale. Non viaggio nel tempo. Inversione.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Tenet è interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh e Himesh Patel. Christopher Nolan è anche produttore insieme a sua moglie Emma Thomas, con Thomas Hayslip come produttore esecutivo.

Christopher Nolan's time-bending action epic @TENETFilm is on the cover of Total Film's new issue! Read our world-exclusive on-set report in the new issue, on sale Friday, 29 May. Here's your first look at the newsstand cover #Tenet pic.twitter.com/t3SgU5g7fR