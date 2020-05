Four Kids and It: trailer della commedia per famiglie con Paul Patton e Michael Caine

Di Pietro Ferraro lunedì 25 maggio 2020

Un gruppo di bambini in vacanza in Cornovaglia incontrano sulla spiaggia una creatura magica in grado di esaudire desideri.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un trailer ufficiale della commedia per famiglie britannica Four Kids and It basata sul libro di Jacqueline Wilson. La trama segue un gruppo di bambini in vacanza in Cornovaglia che incontrano sulla spiaggia una creatura magica con il potere di esaudire i desideri.

La trama ufficiale:





Durante una vacanza al mare, quattro bambini di una famiglia mista visitano la spiaggia, dove scoprono una creatura dalle orecchie flosce che esaudisce i loro desideri. Ma c'è un problema: le avventure dei bambini in arrampicata su roccia, celebrità pop e volo terminano prontamente al tramonto, lasciandoli ogni volta in pericolo. Possono imparare a controllare la magia prima che accada qualcosa di terribile?

Il film è interpretato da Paula Patton, Matthew Goode, Ashley Aufderheide, Billy Jenkins, Ellie-Mae Siame, Caroline Sheen, Russell Brand e Michael Caine nei panni di "It".

"Four Kids and It" è diretto dal regista britannico Andy De Emmony (Il nostro zoo, Love Bite, Stan Lee's Lucky Man) da una sceneggiatura scritta da Simon Lewis (The Anomaly) e Mark Oswin (Hank Zipzer - Fuori dalle righe) basata sul libro "Four Children and It" di Jacqueline Wilson.