Indiana Jones 5: James Mangold confermato alla regia

Di Pietro Ferraro martedì 26 maggio 2020

Il produttore Frank Marshall aggiorna sul quinto film di Indiana Jones.

Aggiornamento sull'atteso Indiana Jones 5 con il produttore Frank Marshall che in un'intervista al sito Collider ha confermato ufficialmente il regista James Mangold alla regia.

Indiana Jones 5 è in sviluppo dal 2016 e dopo una serie di riscritture e la conferma del ritorno di Harrison Ford, il regista Steven Spielberg ha poi deciso di fare un passo indietro per la regia, ma restando a bordo come produttore.

Durante l'intervista con Collider, il produttore Frank Marshall ha confermato che sarà Mangold a dirigere la quinta avventura di Indiana Jones 5.

Il suo amore per il franchise lo rende la scelta perfetta per sostituire Spielberg. E' un regista meraviglioso. Penso che abbia anche una sintonia con Harrison. Erano tutti i pezzi giusti che si univano, al momento giusto.

Per quanto riguarda la sceneggiatura Marshall ha rivelato che la scrittura è "appena iniziata" quindi sembra chiaro che Mangold è salito a bordo con l'intenzione di scrivere il suo film di Indiana Jones, una buona notizia dopo il non esaltante risultato di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

James Mangold è noto per aver diretto l'acclamato Logan - The Wolverine, ma la filmografia del regista è variegata e spazia tra i generi, suoi anche il poliziesco Cop Land, il drammatico Ragazze interrotte, il romantico Kate & Leopold, il thriller Identità, il biografico Quando l'amore brucia l'anima, il remake western Quel treno per Yuma e la commedia d'azione Innocenti bugie.

L'uscita di Indiana Jones 5 è attualmente fissata al 29 luglio 2022.