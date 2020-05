The Clearing: trailer e poster dell'horror d'azione con zombie

Di Pietro Ferraro martedì 26 maggio 2020

Un'orda di zombie assedia un camper con un padre e una figlia in vacanza per un fine settimana in campeggio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di The Clearing, un nuovo zombie-movie indipendente con Liam McIntyre nei panni di un padre bloccato con la giovane figlia (Aundrea Smith) in un camper durante un fine settimana in campeggio in cui esplode una misteriosa epidemia.

All'alba di un'apocalisse zombie, The Clearing si sviluppa tra le tensioni tra Tom (Liam McIntyre della serie tv "Spartacus") e sua moglie (Sydelle Noel della serie tv "G.L.O.W.") per le sue responsabilità genitoriali e il tempo che trascorre con sua figlia Mira (Aundrea Smith della serie tv "Elena, Diventerò Presidente"). Tom accompagna così Mira in campeggio, solo per scoprire l'imminente disastro che lascia padre e figlia intrappolati in una radura nel bosco, lottando per uscirne vivi.

Il film è interpretato anche da Steven Swadling (“Kickboxer”) nei panni di un ranger ed Erica Allseitz ("The Far Side of Normal") e Gregory Phillips ("Conframa") in quelli di due camperisti. Il cast è completato da Adelina Saldana, Linda Kessler, Laila Drew, Geraldine Moreno, Naosheen Ahmed, Mia Rivera, Shadii, Mackenzie Augustin e Rachel Raemisch nei panni dell'orda di infetti / zombie che trasformeranno la vacanza di padre e figlia in un incubo.

The Clearing scritto e diretto dal regista esordiente David Matalon è prodotto da Zack Blinder, Jonathan Jay Piumelli e Mark Sayre. Il film debutterà in esclusiva sul canale streaming americano Crackle il prossimo 4 giugno.

