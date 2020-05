Skull: The Mask - trailer e poster dell'efferato slasher horror brasiliano

Di Pietro Ferraro martedì 26 maggio 2020

Il carnefice di un dio precolombiano prende vita attraverso un artefatto magico e semina cadaveri a San Paolo in Brasile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer del bizzarro e sanguinoso slasher horror Skull: The Mask (Skull: A Máscara de Anhangá), una coproduzione internazionale di Brasile e Stati Uniti che vede Natallia Rodrigues nei panni di un detective che indaga sull'antica maschera di Anhangá che ospita un dio precolombiano che s'incarna e s'imbarca in una follia omicida sacrificale per la gioia dei fan di Jason Voorhees e i patiti degli effetti pratici della vecchia scuola.

La trama ufficiale:





Nell'anno 1944, un manufatto viene utilizzato in un esperimento militare. Il manufatto è la maschera di Anhangá, il carnefice di Tahawantinsupay, un dio precolombiano. L'esperienza fallisce. Oggi la maschera arriva a San Paolo. La maschera possiede un corpo e inizia a commettere viscerali sacrifici di vendetta per l'incarnazione del suo Dio, dando inizio ad un bagno di sangue. La poliziotta Beatriz Obdias indaga sui crimini che sfideranno le sue convinzioni.

Il cast del film è completato da Wilton Andrade, Ricardo Gelli, Guta Ruiz, Greta Antoine, Tristan Aronovich, Ivo Müller e Rurik Jr..

"Skull: The Mask" è diretto a quattro mani da Armando Fonseca e Kapel Furman che insieme hanno diretto anche il crime d'azione Uptake Fear e sono tra i conduttori del programma televisivo "Cinelab" di Syfy/NBUniversal giunto alla sua sesta stagione e trasmesso in 10 paesi. Fonseca ha lavorato come assistente alla regia per molte produzioni internazionali e i suoi corti e documentari hanno partecipato a dozzine di festival in Brasile e in tutto il mondo, ricevendo più di 20 premi per i quasi 10 anni di lavoro nel settore cinematografico. Furman lavora nel campo degli effetti speciali dal 1997 e si è specializzato come designer di mostri e personaggi distopici e nel ritrarre sequenze di violenza e scene gore e nell'uso del sangue come risorsa estetica nel cinema. I suoi crediti includono la regia di otto cortometraggi e dell'action-fantasy western Pólvora Negra oltre ad effetti speciali per 68 film tra cui Beyond the Grave, ABCs of Death 2, Lamento e Ghost Killers vs. Bloody Mary.

Fonte: Bloody Disgusting