The Old Guard: colonna sonora e canzoni del film Netflix

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

Blogo vi propone la colonna sonora di "The Old Guard", il film d'azione con Charlize Theron e Luca Marinelli disponibile su Netflix.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile in streaming su Netflix The Old Guard, il thriller d'azione con Charlize Theron di cui vi andiamo a proporre la colonna sonora che include brani di Madalen Duke, Kierra Luv, Frank Ocean, Chaii e Elle King.

Diretto da Gina Prince-Bythewood, "The Old Guard" ruota attorno da una squadra di antichi guerrieri immortali, ora mercenari, guidati da Andromaca di Scizia aka Andy (Charlize Theron) che con il dipanarsi della storia si troverà ad accogliere un nuovo membro, la marine americana Nile Freeman (KiKi Layne) e se la dovrà vedere con uno spietato magnate della farmaceutica che vuole replicare il fattore genetico che rende immortale il gruppo. Il cast di "The Old Guard" include anche Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari e Luca Marinelli. Il film è basato sull'omonimo romanzo grafico di Greg Rucka e Leandro Fernández.

Le musiche originali del film sono di Volker Bertelmann noto come "Hauschka" e Dustin O'Halloran. Il duo ha musicato in tandem anche le miniserie tv A Christmas Carol e Il nome della rosa e i lungometraggi Attraverso i miei occhi, Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio e Lion - La strada verso casa che è valso alla coppia di musicisti una candidatura all'Oscar.

Le musiche originali:

1. The Old Guard

2. Hotel

3. A New Mission

4. Rejuvenation

5. Double Bubble

6. Nile

7. Andy's Mission

8. Niles Rejuvenation

9. The Iron Maiden

10. Caught

11. Drive To The Mine

12. Little Permissions

13. They Grow Old

14. What If We Don't Live Forever

15. Love That's Lost

16. What We Leave Behind

17. Traitor

18. Montenegro

19. We Won't Give Up

20. The Old Guard Attacks

21. Skybridge

22. I Always Go First

23. Beach

24. You Are Going To Help Us

Le canzoni del film:

1. Born Alone, Die Alone - Madalen Duke

2. Keep This Between Us - Krtas Nssa

3. Put You On - Kierra Luv

4. Godspeed - Frank Ocean

5. Say Your Prayers - Blithe

6. Nobody Know - Chaii

7. The World We've Made - Ruelle

8. Going Down Fighting - Andrea Wasse and Phlotilla

9. Silence - Marshmello and Khalid

10. Cruel World - Active Child

11. Baby Outlaw - Elle King

