Doug Liman alla regia del film di Tom Cruise nello spazio con SpaceX

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Doug Liman e Tom Cruise torneranno a collaborare per un nuovo film realizzato in collaborazione con NASA e la SpaceX di Elon Musk.

Tom Cruise e il regista Doug Liman torneranno a fare squadra, dopo aver collaborato in Edge of Tomorrow e Barry Seal, per il nuovo film di Cruise ambientato nello spazio.

La prossima avventura d'azione di Tom Cruise non sarà solo ambientata nello spazio, ma fruirà di scene girate sulla Stazione spaziale internazionale con il supporto della NASA e del programma SpaceX di Elon Musk. Non ci sono dettagli sulla trama, ma il sito IMDB riporta un progetto dal titolo Luna Park che segue un gruppo di operai spaziali rinnegati che si avventurano sulla Luna per rubare una qualche fonte di energia.

Il sito Deadline riferisce che Liman non solo ha firmato per la regia, ma sta anche lavorando alla sceneggiatura e sarà anche coproduttore insieme a Cruise. Per Liman sarebbe il terzo copione fantascientifico dopo Jumper - Senza confini e il citato Edge of Tomorrow - Senza domani. I crediti di Liman includono anche i film d'azione di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith.

Rivedremo Cruise prossimamente nel sequel Top Gun: Maverick slittato al 23 dicembre a causa della pandemia di coronavirus, mentre l'attore sta preparando con il regista Christopher McQuarrie le riprese back-to-back di Mission: Impossible 7 e 8. Cruise e Liman hanno in ballo anche un sequel di "Edge of Tomorrow", un progetto noto come Live Die Repeat and Repeat attualmente in pre-produzione.

Elon Musk, in collaborazione con la NASA, lancerà oggi 27 marzo il razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida che trasporterà due astronauti americani alla Stazione spaziale internazionale.