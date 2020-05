Avatar 2: ripresa la produzione in Nuova Zelanda e nuovi dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Il produttore Jon Landau parla del riavvio della produzione di Avatar 2 dopo lo stop causa pandemia di coronavirus.

Dopo lo stop causa pandemia di coronavirus, il sito Collider riferisce che le riprese del sequel Avatar 2 sono di nuovo in corso in Nuova Zelanda, naturalmente in piena sicurezza e nel rispetto delle linee guida sulla salute fornite dal governo.

In un'intervista con RNZ, il produttore Jon Landau ha elogiato la Nuova Zelanda descrivendola com il luogo più sicuro del mondo in cui operare.

Ci sentiamo molto a nostro agio a causa delle azioni del tuo governo e anche della responsabilità che la gente ha assunto per frenare il virus lì. Quindi sentiamo che stiamo tornando nel posto più sicuro del mondo possibile grazie a un team di persone con cui abbiamo lavorato. Crediamo di avere un piano di sicurezza molto ponderato, dettagliato e diligente che proteggerà tutti il ​​più possibile in questi tempi senza precedenti.

Landau che oltre ai film di Avatar ha prodotto con Cameron anche Titanic e Alita - Angelo della battaglia, ha anche fornito qualche dettaglio sulla trama di Avatar 2 che parlerà della lotta di Jake Sully e Neytiri nel tentativo di proteggere e tenere unita la sua famiglia.

Questa è la storia della famiglia Sully e di ciò che si fa per tenere insieme la propria famiglia. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, escono ed esplorano le diverse regioni di Pandora, incluso passare un bel po' di tempo sull'acqua, intorno all'acqua e nell'acqua. Perché penso che le persone oggi si rivolgeranno più che mai all'intrattenimento? Penso che sia una via di fuga, un modo per sfuggire al mondo in cui ci troviamo, sfuggire alle altre pressioni che hanno nelle loro vite...Penso che con Avatar abbiamo l'opportunità di consentire alle persone di rifugiarsi in un mondo incredibile con personaggi incredibili che seguiranno, più o meno allo stesso modo in cui Peter Jackson è stato in grado di fare con Il Signore degli Anelli, quindi è quello che non vediamo l'ora di fare.

Avatar 2 arriverà nei cinema il 17 dicembre 2021 seguito da Avatar 3 (22 dicembre 2023), Avatar 4 (19 dicembre 2025) e Avatar 5 (17 dicembre 2027).