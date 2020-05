Before the Fire: trailer del thriller con pandemia di Charlie Buhler

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Una pandemia globale di influenza mette in ginocchio gli Stati Uniti nell'esordio alla regia dell'attrice Charlie Buhler.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Before the Fire, un thriller più che mai attuale che ruota attorno ad una pandemia influenzale globale sullo sfondo delle vicissitudini di un'attrice televisiva che si ritrova a doversi difendere non solo da un virus subdolo, ma anche da qualcuno che riemerge dal suo passato per tormentarla.

La trama ufficiale:





Quando una pandemia colpisce gli Stati Uniti, la civiltà è sull'orlo del collasso: città in quarantena, caos tutt'intorno. Per mantenere Ava (Jenna Lyng Adams) al sicuro, il suo ragazzo la induce a tornare nella loro città natale nonostante la riluttanza di Ava. Stare con la famiglia del suo ragazzo culla Ava in un falso senso di sicurezza, ma i virus nel presente e del suo passato si nascondono entrambi. Quando il pericolo alla fine raggiunge la sua porta, ha preso la forma e la sostanza dei suoi segreti d'infanzia. Combattendo il destino e la famiglia, Ava sa che non ha altra scelta che affrontare tutto a testa alta.

Jenna Lyng Adams (Il metodo Kominsky) oltre che protagonista del film ha anche scritto la sceneggiatura e recita al fianco di Jackson Davis, Ryan Vigilant, Charlie Buhler, Tim Driscoll, Charles Hubbell, M.J. Karmi, Lisa Goodman, John Tague, Andrew Marksman e Martin Mica.

"Before the Fire", noto anche con il titolo The Great Silence, segna l'esordio alla regia dell'attrice Charlie Buhler.

Fonte: Bloody Disgusting