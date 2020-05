Alive: trailer inglese e locandine dello zombie movie coreano

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Dalla Corea del Sud un nuovo zombie movie che segue un sopravvissuto isolato nel suo appartamento assediato da infetti.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili due trailer, di cui uno sottotitolato in inglese, del thriller con zombie coreano #Alive (#Saraitda),. Il film segue un sopravvissuto rimasto vivo e in isolamento dopo che la rapida diffusione di un'infezione sconosciuta ha lasciato un'intera città nel caos.

La trama ufficiale:





Una città è infettata da un misterioso virus, che provoca una spirale fuori controllo. Joon-Woo (Yoo Ah-In) e Yoo-Bin (Park Shin-Hye) lottano per sopravvivere in un complesso di appartamenti isolato da quelli infetti dal virus. Tutto compreso internet, telefono ed elettricità è stato disconnesso in tutto l'appartamento.

"#Alive" è diretto dal regista coreano esordiente Il-hyung Cho (alias "Il Cho") che ha anche scritto la sceneggiatura con Matt Naylor che nel frattempo ha realizzato un remake americano del film dal titolo Alone, attualmente in post-produzione, interpretato da Donald Sutherland, Tyler Posey, Margarita Reyes e Greg Fitzpatrick.

Il cinema coreano ha regalato sinora ai fan del genere zombie una corposa serie di titoli molto interessanti a partire dall'acclamato Train to Busan di cui sta per arrivare il sequel Peninsula, passando per Rampant e la serie tv Kingdom entrambi calati in uno scenario storico e ambientati durante la dinastia Joseon. "Rampant" purtroppo si è rivelato un flop in patria mentre "Kingdom", basato sul webcomic "The Kingdom of the Gods" e andato in onda su Netflix, è stata rinnovata per una seconda stagione.

"#Alive" prodotto da Saemi Kim, Saerom Kim, Eugene Lee e Hyo-jin Oh debutta in Corea del Sud il 24 giugno.

