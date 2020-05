Summerland: trailer del dramma indie con Gemma Arterton

Di Pietro Ferraro giovedì 28 maggio 2020

Una scrittrice solitaria si trova costretta ad accogliere in casa un ragazzo evacuato da Londra durante la seconda guerra mondiale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Summerland, un dramma indipendente ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale scritto e diretto dall'esordiente Jessica Swale. La storia segue una scrittrice solitaria a cui viene chiesto di accogliere un ragazzo evacuato da Londra, il rapporto tra i due all'inizio non semplice andrà evolvendosi dando vita ad un inatteso legame speciale.

La trama ufficiale:





Alice (Gemma Arterton) è una scrittrice solitaria, rassegnata ad una vita solitaria sulle scogliere a picco sul mare dell'Inghilterra meridionale mentre la seconda guerra mondiale imperversa attraverso il canale. Quando un giorno apre la porta di casa per scoprire che deve adottare un giovane evacuato londinese di nome Frank (Lucas Bond), ma lei è reticente. Non passerà molto tempo, tuttavia, prima che i due si rendano conto di avere più cose in comune nel loro passato di quanto Alice avesse ipotizzato.

Nel film recitano anche Gugu Mbatha-Raw (Motherless Brooklyn, Nelle pieghe del tempo), Toby Osmond (Il trono di spade), Penelope Wilton (L'alba dei morti dementi, Downton Abbey), Amanda Root (Ti presento i Robinson), Siân Phillips (Dune), Dixie Egerickx (The Secret Garden) e Tom Courtenay (The Aeronauts, 45 anni).

Vedremo prossimamente Gemma Arterton in The King's Man - Le origini, il prequel di Matthew Vaughn dei film Kingsman - Secret Service e Kingsman - Il cerchio d'oro. Il film attualmente in post-produzione include nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Charles Dance e Djimon Hounsou.

"Summerland" prodotto da Guy Heeley, Adrian Sturges e Tim Haslam debutta nei cinema americani e in VOD a partire dal 31 luglio 2020.

Fonte: Deadline