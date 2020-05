Volition: trailer del thriller fantascientifico di Tony Dean Smith

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Un uomo che ha la capacità di vedere il futuro deve riuscire ad ingannare un destino segnato quando è testimone della propria morte.

Dai fratelli Smith e il regista Tony Dean Smith arriva Volition, un acclamato e pluripremiato thriller fantascientifico in cui il confine tra destino e libero arbitrio si confonde quando un uomo con il dono della chiaroveggenza deve cercare di cambiare il suo futuro dopo che è testimone della propria morte.

Quando sai che il tuo mondo è predeterminato, è difficile preoccuparsi delle tue scelte. Questo è vero per James Odin. In una notte fradicia di pioggia nel 1991, due macchine si scontrano, lasciando tutti i conducenti morti sul posto, inclusa la madre del sopravvissuto solitario - un bambino - James Odin. È una tragedia. Ma la cosa più tragica è che il bambino di sette anni James ha previsto l'incidente che si è verificato due giorni prima. Ha cercato di impedirlo, ma chi crederà a un bambino che afferma di vedere il futuro? Oltre venti anni dopo, James è un prodotto del fallito sistema di affidamento. Sapendo che gli eventi del suo futuro sono predestinati, sta cavalcando, usando la sua abilità per piccoli crimini e brividi a buon mercato. Ma quando una visione gli rivela il suo imminente omicidio, James deve darsi alla macchia e cambiare il destino che sa essere inesorabilmente fissato.

Il film vede protagonista Adrian Glynn McMorran (Arrow) affiancato da Magda Apanowicz, John Cassini, Frank Cassini, Aleks Paunovic e Bill Marchant, Kimi Alexander, Cecilly Day, Darcy Hinds e Drummond Macdougall.

"Volition" è prodotto dalla Smith Brothers Film Company, in associazione con Paly Productions, e distribuito da Giant Pictures e Level Film.

Diretto da Tony Dean Smith da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ryan W. Smith

Tony Dean Smith è un regista, sceneggiatore e montatore pluripremiato che ha collaborato con Neill Blomkamp, ​​Netflix, 20th Century Fox, Universal Studios, NBC, Syfy e altri. I crediti di Tony Dean Smith come montatore includono una decina di film per la tv basati sulla serie tv Il mistero delle lettere perdute e il direct-to-video Big Fat Liar 2.

Ryan W. Smith è un pluripremiato sceneggiatore e produttore che ha scritto oltre 135 episodi per la televisione, che gli sono valsi due Leo Awards. Ryan ha scritto per aziende come Netflix, Anonymous Content, Andrew Lauren Productions, SyFy, Disney e Original Film. I crediti di Ryan W. Smith come sceneggiatore includono il film d'animazione Next Gen di Netflix e il film per la tv La foresta dei suicidi.

Volition arriverà nei cinema americani e sarà disponibile su Digital e On Demand il 10 luglio 2020.

